MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın sanayi üretimindeki artışa yönelik değerlendirmesi

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın sanayi üretimindeki artışa yönelik değerlendirmesi

 MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın sanayi üretimindeki artışa yönelik değerlendirmesi: "Sanayide çar
Ana Sayfa Ekonomi 12 Nisan 2022 7 Görüntüleme

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın sanayi üretimindeki artışa yönelik değerlendirmesi

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın sanayi üretimindeki artışa yönelik değerlendirmesi

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın sanayi üretimindeki artışa yönelik değerlendirmesi:

“Sanayide çarkların son sürat dönmeye devam etmesi, Türkiye ekonomisinin 2022 yılının ilk çeyreğinde de pozitif büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret etmektedir. 2021 yılı genelinde 16,6 oranında genişleyerek ekonomik büyümeye ciddi bir katkı veren sanayi sektörünün 2022 yılında da olumlu performansını sürdürmesi, reel sektör temsilcileri olarak bizler için memnuniyet vericidir. Şubat ayına ilişkin verisi açıklanan G20 ülkeleri içerisinde aylık bazlı artışta 1’inci, yıllık bazlı artışta ise 2’nci sırada yer alan Türkiye, böylece pozitif ayrışmaya da devam etmiştir.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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