McKinsey & Company ve teknoloji devlerinden, iklim değişikliğiyle mücadeleye 925 milyon dolarlık bütçe taahhüdü

McKinsey & Company ve teknoloji devlerinden, iklim değişikliğiyle mücadeleye 925 milyon dolarlık bütçe taahhüdü

 McKinsey & Company, teknoloji şirketleri; Stripe, Alphabet, Shopify ve Meta ile birlikte, küresel sıcaklı
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 25 Nisan 2022 19 Görüntüleme

MÜSİAD İzmir, Kardeşlikte Yarışıyor

MÜSİAD İzmir, Kardeşlikte Yarışıyor

Saygılı: Ramazan Paylaştıkça Güzelleşiyor

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı beraberindeki üyelerle, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek Ramazan’ın paylaştıkça çoğalan bereketini ve güzelliğini yaşadıklarını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Başkan Bilal Saygılı ve üyelerinin aileleri ile birlikte erzak kolisi ve iftarlık hazırlayarak aralarında Suriyeli ailelerin de olduğu ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler gerçekleştirdi.

MÜSİAD’ın sadece ticaret ehli insanların değil, gönül insanlarının oluşturduğu bir kardeşlik platformu olduğunu ifade eden Saygılı, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan’da ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldik, birçok Suriyeli kardeşimizin evine misafir olduk. Ramazan’ın manevi iklimini, birlik ve kardeşlik havasını hep birlikte yaşadık. Rabbim bu mübarek günlerin hürmetine dualarımızı ve infaklarımızı kabul eylesin.” diye konuştu.

MÜSİAD’ın Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” sözünün mihmandarı olarak her zaman duyarlı insanların yuvası olduğunu vurgulayan Saygılı, “Dayanışma, yardımlaşma, infakta yarışan hayırlı bir ümmet olarak Ramazan-ı Şerifte de isar ahlakıyla kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Kardeşlikte yarışıyoruz, “veren el” olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler elimizdekini paylaşarak, gerektiğinde ekmeğimizi bölüşerek gariplerin hayır dualarıyla güçleneceğimize, büyüyeceğimize inanıyoruz. Bu mübarek ayda da erzak kumanyalarımızla ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk. Hayırlarıyla bu güzelliğe vesile olan MÜSİAD üyelerimize teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Başkan Sezer: Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun

Başkan Sezer: Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun