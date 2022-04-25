MÜSİAD İzmir, Kardeşlikte Yarışıyor

Saygılı: Ramazan Paylaştıkça Güzelleşiyor

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı beraberindeki üyelerle, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek Ramazan’ın paylaştıkça çoğalan bereketini ve güzelliğini yaşadıklarını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Başkan Bilal Saygılı ve üyelerinin aileleri ile birlikte erzak kolisi ve iftarlık hazırlayarak aralarında Suriyeli ailelerin de olduğu ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler gerçekleştirdi.

MÜSİAD’ın sadece ticaret ehli insanların değil, gönül insanlarının oluşturduğu bir kardeşlik platformu olduğunu ifade eden Saygılı, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan’da ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldik, birçok Suriyeli kardeşimizin evine misafir olduk. Ramazan’ın manevi iklimini, birlik ve kardeşlik havasını hep birlikte yaşadık. Rabbim bu mübarek günlerin hürmetine dualarımızı ve infaklarımızı kabul eylesin.” diye konuştu.

MÜSİAD’ın Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” sözünün mihmandarı olarak her zaman duyarlı insanların yuvası olduğunu vurgulayan Saygılı, “Dayanışma, yardımlaşma, infakta yarışan hayırlı bir ümmet olarak Ramazan-ı Şerifte de isar ahlakıyla kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Kardeşlikte yarışıyoruz, “veren el” olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler elimizdekini paylaşarak, gerektiğinde ekmeğimizi bölüşerek gariplerin hayır dualarıyla güçleneceğimize, büyüyeceğimize inanıyoruz. Bu mübarek ayda da erzak kumanyalarımızla ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk. Hayırlarıyla bu güzelliğe vesile olan MÜSİAD üyelerimize teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı