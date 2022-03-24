MÜSİAD İzmir’de Birlik ve Beraberlik Mesajı

Başkan Saygılı: Fırsatlara Odaklanalım!

MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısında Başkan Bilal Saygılı ve yönetimi, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun ve heyetini misafir ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve MÜSİAD Kütahya Şubesi Başkanı İsmail Tosun ve heyetinin katılımıyla yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında Medine pazarı ruhu, modern ahilik anlayışı, ümmet bilinci ve kardeşlik hukukuyla MÜSİAD İzmir’in aktif çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Saygılı, “Bizler, bu dava yolunda gönülden, karşılıksız hizmet eden neferleriz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Dünyanın zor bir dönemeçten geçtiği bu günlerde iş dünyası olarak fırsatlara odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu zorlu süreci de birlikte aşacağımıza inanıyorum. İzmir’imiz için gece gündüz demeden çalışan, şehrimize kazandırılan birçok projenin mimarı güzide Vekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı ve toplantımızın diğer konuğu kardeş Şubemiz MÜSİAD Kütahya Başkanımız İsmail Tosun ve heyetine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

MÜSİAD’ın İzmir’e ve ülkemize önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz önemli bir atılım gerçekleştiriyor, büyük projelerle sıra dışı eserleri milletimize kazandırıyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan krizleri fırsata çevirebiliriz. Gün olacak bu zorluklar da geçecek. MÜSİAD’ın sıcaklığını her zaman hissediyoruz. Makamlar gelip geçici, dostluklarımız daim olsun. Saygıdeğer Bilal Saygılı Başkanımıza ve yönetimine nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.

MÜSİAD Kütahya Başkanı İsmail Tosun ise dopdolu bir toplantıya şahit olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Kütahya’da 42 üyemizle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Orta Ölçekli Sanayi Sitesi projemiz üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Birbirimizi yakından tanıma fırsatı bulduğumuz ve ticaretimizi geliştirmeye vesile olacak programlarımızı önümüzdeki dönemde arttırmayı önemsiyoruz. Bizi misafir eden Bilal Saygılı Başkanımıza gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim” dedi.

Toplantıda sektörlerin yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçlar ele alınarak değerlendirme yapıldı. Program, plaket takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı