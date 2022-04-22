MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar MÜSİAD İzmir’e Konuk Oldu

Erol Yarar: MÜSİAD, Allah’ın Rızasını Kazanmak İçin Kuruldu

MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar, Başkan Bilal Saygılı’nın ev sahipliğinde düzenlenen MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu iftarına misafir oldu. Yarar, MÜSİAD’ın 32 yıl önce Allah’ın rızasını kazanmak için yola çıktığını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Sektör Kurulu Başkanları ve ailelerinin Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nde katıldığı iftar programında MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar’ı ağırladı.

Programda konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD’ın büyük ve güçlü bir aile olduğunu vurguladı. Saygılı, “Her zaman söylediğimiz gibi, bizim en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Bu uhuvvet iklimine sarılırsak Allah’ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir güç yoktur. Birbirine “nasıl menfaat elde edebilirim” değil de “nasıl faydalı olurum” düsturuyla yaklaşan büyük ve güçlü bir aileyiz. MÜSİAD Ailesi olarak, şehrimizde, bölgemizde ve ülkemizde milli kalkınmaya destek veren, katma değer sağlayan ve istihdam ve üretim sürecine ivme kazandıran etkin bir güç olmayı sürdüreceğiz. Kıymetli Erol Yarar Başkanımızın ve sizlerin huzurunda bu ailenin bir ferdi olduğum için onur duyduğumu bir kez daha ifade etmek isterim. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin, bizleri Ramazan bayramına erişmeyi de nasip eylesin inşallah!” dedi.

32 sene önce İzmir’e MÜSİAD sancağı dikmek için geldiklerini söyleyen Erol Yarar, “Bugün birbirimizin yüzüne bakacak ve ilham alacak bir noktaya geldiysek bu Allah’ın bir lütfudur” diyerek şöyle konuştu: “MÜSİAD, Allah için yapılan dostlukların, sevginin, muhabbetin yaşatıldığı yerdir. Menfaat beklemeden “Ya Rabbi, biz birbirimizi senin rızan için sevdik” diyebileceğiniz bir dostlarınız varsa bu sizler için edindiğiniz servetlerden, sahip olduğunuz her şeyden daha kıymetlidir. MÜSİAD’ın kuruluşunun tek sebebi var, Allah’ın rızasını kazanmaktır. MÜSİAD, maddi menfaat beklentisi olmadan kurulmuştur. Müslümanların dünyayla ilgili iddialarına bir cevaptır. Müslümanların dünyayı yönetme mesuliyetleri vardır.”

Yarar, “Bugün 7,5 milyar insanın içinde 3 milyar kişi, aç ve yoksul bir halde 80 trilyon servete rağmen yaşıyorsa bu dünyadaki servetin ehil ellerde olmadığının göstergesidir. İslam alemi bugün gelir dağılımının en bozuk ülkeleridir. Peygamber Efendimiz’in (sav) Medine’de pazar yeri kurduğunu ve bu pazarın kurallarını koyduğunu, Müslümanlar arasındaki ticareti teşvik ettiğini bize unutturdular. Peygamberimiz, ashabı, aşere-i mübeşşerenin çoğu tüccardı. Müminler, manevi inkişaf gibi maddi inkişafla da mükelleftir. Hz. Ömer (r.a.) “Dünyada azizlik malladır, ahirette azizlik takvayladır” buyuruyor. Dolayısıyla MÜSİAD, bu gerçeklerin Müslümanlara hatırlatıldığı merkezdir.” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı