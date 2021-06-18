Müsilaj havuzlu villalara ilgiyi artırdı

Marmara’yı etkileyen müsilaj, tatil tercihlerini de değiştirdi. Akdeniz ve Ege’ye ilgi artarken denize girmekten korkanlar havuzlu villalara yöneldi.

Marmara istenmiyor

Müsilajın turizme tesiri hakkında bilgi veren Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Müsilaj, Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ üzere birçok kentte görülüyor. Şu an paklık çalışmalarını başlanmış olsa da uzmanlar bunun çok da kolay olmayacağını söylüyor. O nedenle bu bölgelerde yazlık kiralamalarında düşüş yaşanmaya başlandı. Beşerler, müsilajın olduğu bölgelerden uzaklaşmak istiyorlar” dedi.

Akdeniz tercih ediliyor

Tatilcilerin Marmara’dan çok Akdeniz ve Ege kıyılarına ilgi gösterdiğini belirten Başaran, “Müsilajın Marmara’da görülmeye başlanmasıyla ilgi Akdeniz ve Ege’ye kaydı. Marmara’da kiralama yapmaktan kaçınmaya başladılar. Marmara’da yazlığı olanlar bile bu yıl farklı bölgeleri gitmeyi tercih ediyor” diye konuştu.

Havuz olmazsa olmaz

Koronavirüs devrinde tatil yapmak isteyenlerin villa kiraladığını kaydeden Başaran, “Zaten korona nedeniyle iki yıldır villara ilgi artmıştı. Böylece aileler kalabalığa karışmadan bir tatil yapmayı istiyorlardı. Müsilajla birlikte bu villalarda bilhassa havuz olup olmadığı daha kıymetli hale geldi. Bilhassa Marmara’daki yazlıklar için havuz, olmazsa olmaz” sözlerini kulandı.

20 bin TL’ye kadar çıkıyor

Başaran, villaların fiyatları hakkında ise şunları söyledi: “Oda, yatak sayısı, havuz, bahçe, teras, görüntü, sauna üzere birçok imkana nazaran konutun fiyatı değişiyor. Fakat dört kişilik bir aile için günlük ortalama 500 TL’den başlıyor 10.000 TL’ye kadar çıkıyor. Ultra lüks kategorisinde 20.000 TL’ye kadar ulaşan meskenler bulunuyor. Uzun vadeli rezervasyonda indirimler olabiliyor.”

Dönemlik 2 milyon

En çok Bodrum’dan kiralık villaların sorulduğunu aktaran Başaran, “Yalıkavak, Gündoğan, Gümüşlük, Bitez başta olmak üzere Bodrum, büyük ilgi görüyor. Çiftler, aileler, kabalık akrabalar ya da arkadaşlar kümeleri kendilerine nazaran bir villa seçebiliyor. Aylık kiralamaların fiyatları ise ortalama 25.000 TL’den 300.000 TL’ye kadar değişiyor. Kimi villalarda ise aylık 750.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Dönemlik kiralama yapılmak istendiğinse 2 milyon TL’ye kadar ulaşıyor” diye konuştu.