Müşteri deneyimi yarışmasında Samsung Türkiye’ye iki birincilik ödülü!

Samsung Türkiye, müşteri tecrübesi dünyasının en itibarlı ödüllerinden biri olan ve Awards International tarafından organize edilen 2021 Türkiye Müşteri Tecrübesi Yarışması’nda “En Uygun Müşteri Tecrübesi Stratejisi” ve “En Düzgün Müşteri Tecrübe Dönüşümü” kategorilerinde iki farklı Gold mükafata layık görüldü.

Samsung Türkiye, müşteri tecrübesi dünyasının en itibarlı ödüllerinden biri olan ve Awards International tarafından organize edilen 2021 Türkiye Müşteri Tecrübesi müsabakasında iki birincilik mükafatını kucakladı. Türkiye’de birinci defa düzenlenen ve 42 finalistin 18 farklı kategoride yarıştığı ödül tertibinde, dünyanın birçok farklı ülkesindeki profesyonellerden oluşan 64 kişilik uzman heyet takımı Samsung Türkiye’yi, “En Düzgün Müşteri Tecrübesi Stratejisi” ve “En yeterli Müşteri Tecrübe Dönüşümü” kategorilerinde “Gold” mükafata layık gördü.

Aldıkları mükafatlar ile ilgili değerlendirmede bulunan Samsung Türkiye Satış Sonrası Servis Yöneticisi Erbil Topgül, “Samsung olarak taşınabilir teknolojilerin hayatın her alanında son derece ağır kullanıldığı ve ehemmiyet arz ettiği bu periyotta önceliğimiz müşterilerimize kesintisiz bir taşınabilir bağlantı tecrübesi sağlamak ve gelişen dijital müşteri dayanak kanallarımızla müşterilerimizin servis hizmetlerinden yararlanırken yaşadıkları tecrübesi dönüştürmek. Bu kapsamda müşterilerimize birçok fizikî ve dijital kanalda hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz servis merkezlerimizi randevu almaksızın ziyaret edebiliyor; tüm yazılımsal gereksinimlerine anında, tamir gerektiren donanımsal arızalarına ise 1 saat içinde tamir hizmeti alarak irtibatlarına kaldıkları yerden kesintisiz devam edebiliyor. 1 saat beklemek istemeyen müşterilerimizi yedek aygıt temin ederek, aygıtının değişimi yapılması gereken müşterilerimizi ise anında yeni aygıtını temin ederek uğurluyoruz. Kesintisiz bağlantı stratejimize paralel olarak davet merkezi, canlı dayanak, Samsung Members uygulaması, Samsung Forum, uzaktan temas ve web sitemizin dayanak kısmıyla de müşterilerimizin her vakit yanındayız. Proje başlangıcında, sunduğumuz tüm bu kanallarda entegre bir müşteri tecrübesi ve kesintisiz bağlantı tecrübesi yaşatmak için tüm süreçlerimizi gözden geçirdik ve optimize ettik. Bu itibarlı ödül programında aldığımız iki pahalı ödül ile çalışmalarımızın karşılığını aldık. Bu çalışmaları hayata geçiren tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Onların dayanakları ile müşterilerimiz için en uygununu sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı