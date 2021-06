Müşteri hizmetleri, CBOT ve Next4biz’in stratejik güç birliğiyle dönüşümünü tamamlıyor

Mutabakat kapsamında müşteri hizmetleri alanında dönüşüme liderlik eden CBOT’un yapay zeka tabanlı sanal asistanları; Next4biz’in iş süreçleri idaresi (BPM), müşteri hizmetleri idaresi (CSM) ve pazarlama ve satış idaresi (CRM) tahlillerine entegre ediliyor. Gerçekleştirilen iş paydaşlığı sayesinde CBOT sanal asistanları; dünyada ve Türkiye’de yüzlerce kuruma ve yüz binlerce kullanıcıya tahlil sağlayan Next4biz müşterilerinin kullanımına sunulabilecek. Alanında önder iki yerli teknoloji şirketinin gerçekleştirdiği stratejik güç birliği, kurumların müşteri odaklı dijital dönüşüm gereksinimlerini tamamlıyor.

“CBOT ve Next4biz hizmetlerini gerek dünya gerekse Türkiye genelinde daha fazla şirkete ulaştıracağız”

“Müşteri hizmetleri alanında yaşanan paradigma değişimini yakından gözlemleyen ve bu dönüşümü yönetmek isteyenlere yapay zeka dayanaklı ve inovatif tahliller sunan iki başarılı şirket olarak daha fazla şirkete hizmet sunabilmek için güç birliğine gitmeye karar verdik.” diyen CBOT Kurucusu ve CEO’su Mete Aktaş sözlerini şöyle sürdürüyor: “CBOT olarak müşteri hizmetleri alanındaki dijital dönüşüme liderlik eden bir pozisyondayız. Gerek sanal asistanlarımız ve IVR üzerinde yer alan sesli asistanlarımız gerekse kullanıcılardan gelen bildirilerin idaresini kolaylaştıran canlı takviye tahlillerimizle müşteri hizmetleri alanında fark yaratmak isteyen şirketlere bütünsel bir yapay zeka platformu sunuyoruz. Şirketler, CBOT tahlilleriyle müşterilerinin farklı irtibat kanallarında sanal asistanlarla karşılayarak meselelerini çözebiliyorlar. Ülkemizde müşteri hizmetleri alanında yapay zeka tabanlı idare platformları sunan pahalı iş ortağımız Next4Biz ise şirketlerin, müşterilerine tüm irtibat kanallarından eş vakitli hizmet sunmasını sağlıyor ve onların müşteri hizmetlerini yapay zeka ile güçlendirmelerine dayanak oluyor. Bu iş birliği ile birlikte CBOT ve Next4biz olarak, hizmetlerimizi gerek dünya gerekse Türkiye genelinde daha fazla şirkete ulaştıracağız.” dedi

“Müşteri hizmetlerindeki paradigma değişimini CBOT’la yöneteceğiz”

“Sizinle güya tüm kanallardan hizmet veren tek bir bireymişsiniz üzere irtibat kurmak isteyen müşterileriniz kadar “omnichannel” olmak istiyorsanız onlarla her an yüzyüzeymiş gibi bağlantı kurabilmeniz gerekir. Omnichannel irtibatın Nirvana’sına müşterilerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Dijital dönüşümün en çok hissedildiği noktaların başında gelen müşteri hizmetleri alanında yeni jenerasyon tahlil ve entegrasyonların ehemmiyeti her geçen gün artıyor.” diyen Next4biz Kurucusu ve CEO’su Tamer Gülce: “Özellikle pandemi periyodunda müşterilerin değişen talepleri ve şirketlerle irtibata geçme alışkanlıkları müşteri hizmetleri alanında omnichannel yaklaşımları, hiper otomasyon tahlillerini ve sanal asistan kullanımlarını zarurî kılıyor. Next4biz olarak müşteri hizmetleri alanında uçtan uca dijital dönüşümü sağlayan, alanında önder tahliller geliştiriyoruz ve şirketlere müşteri tecrübelerini iyileştirmeleri için bütünsel ve eşzamanlı irtibat tahlilleri sunuyoruz. Şirketler müşteri hizmetleri idaresi platformumuzda davet merkezi, self servis, e-posta, toplumsal medya, şikayet siteleri ve chatbot üzere farklı bağlantı kanallarına gelen bildirileri tek bir platformdan verimli bir biçimde yönetebiliyorlar. CBOT ile gerçekleştirdiğimiz iş iştiraki kapsamında ise artık müşterilerimize CBOT sanal asistanlarını da sunabileceğiz. Bu sayede müşterilerimiz Türk mühendislik ve yapay zeka şirketi CBOT’un alanında önder sanal asistanları ile müşterilerine talep ettikleri hizmeti kaliteli ve özelleştirilmiş halde sunabilecekler. İş iştirakimizin son iki yıldır önemli bir dönüşümün yaşandığı müşteri hizmetleri alanının gerek Türkiye’de gerekse dünyada başarılı biçimde yöneltilmesinde kritik bir rol oynayacağına inanıyoruz.”dedi.

Hibya Haber Ajansı