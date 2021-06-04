Mutfağın yeni starı Yayla Yemek Hazır Gümüş Effie ödülü kazandı

Yayla; katkısız, koruyucusuz, konut yemeği tadında Yemek Hazır eserlerini Murat Boz’un yer aldığı eğlenceli reklam sinemalarıyla tanıtıyor. Yayla Yemek Hazır serisinin birinci sineması, yaratıcı irtibat stratejisi ve alandaki başarısıyla, reklam ve pazarlama dünyasının en itibarlı müsabaka aktifliği olan Effie’nin “Gıda” kategorisinde Gümüş Effie mükafatını kazandı.

Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin Effie Worldwide Inc. İşbirliği ile düzenlediği ve bu yıl 13.’sü yapılan Effie Türkiye ödüllerinde kazananlar aşikâr oldu. Reklam ve pazarlama dünyasının en itibarlı yarış aktifliği olan Effie’de, Yayla Yemek Hazır’ın Murat Boz’un oynadığı birinci reklam sineması “Gıda” kategorisinde Gümüş Effie mükafatına layık görüldü. Yayla Yemek Hazır’a mükafatı, yaratıcı irtibat stratejisi ve alandaki başarısı getirdi.

Lezzeti ve 2 dakikada kolay kolay hazırlanması ile “Mutfağın Yeni Starı” olan Yayla Yemek Hazır, Murat Boz’un yer aldığı eğlenceli reklam sineması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Being Tahlil imzası taşıyan esprili reklam sinemasının yapımcılığını Organic Films, direktörlüğünü Kıvanç Baruönü üstlendi.

Mesken yemeklerinden oluşan ve iki dakikada hazırlanabilen Yayla Yemek Hazır eserleri, ağır hayat temposunda sağlıklı tahlillere pratik bir halde ulaşmak isteyenlere çorbadan pilava, makarnadan hoşafa kadar mesken üretimi tadında pek çok lezzetli alternatif sunuyor. Katkısız ve koruyucusuz Yemek Hazır eserleri, BPA’sız özel ambalajları sayesinde raf ömrü boyunca tazeliğini ve lezzetini kaybetmiyor.

Yayla, insanların hayatını kolaylaştıran eserleri ile zamansızlıktan yakınan çalışan bayan ve erkekler, tek başına yaşayanlar, öğrenciler, okuldan meskene geldiğinde karnı acıkanlar ya da yemek yaparken pratik eserlerle hem vakitten kazanmak hem de sofralarını zenginleştirmek isteyen herkese hitap ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı