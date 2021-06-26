‘Mutlu Sevinç’ten albüm müjdesi

‘Mutlu Sevinç’ten albüm müjdesi

 Uzun yıllar müzikle içiçe olan ve seslendirdiği birbirinden hoş yapıtlarla büyük bir hayran kitlesine ula
Ana Sayfa Magazin 26 Haziran 2021 10 Görüntüleme

‘Mutlu Sevinç’ten albüm müjdesi

‘Mutlu Sevinç’ten albüm müjdesi

Uzun yıllar müzikle içiçe olan ve seslendirdiği birbirinden hoş yapıtlarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Memnun Sevinç, çıkaracağı single albümü için kolları sıvadı.

İleriki süreçte Londra‘da konservatuar eğitimi de almayı planlayan Sevinç, müziğe olan sevgisini ise her fırsatta kelamlarında lisana getiriyor.

Kullandığı enstrümanlar içerisinde gitar ve saksafon da yeralan ve çıktığı müzik seyahatinde muvaffakiyetini her fırsatta gözler önüne seren, tanınan müziğin dikkat çeken ismi Keyifli Sevinç, ‘Üzerinde çok çalışarak hoş bir albüm çıkarmayı hedefliyorum’ diye konuşuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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