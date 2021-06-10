Muud’da bir numara Ebru Yaşar

Muud’da bir numara Ebru Yaşar

 Dijital müzik platformu Muud’un mayıs ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı. ‘Gel De Sevme’ albümü
Ana Sayfa Magazin 10 Haziran 2021 12 Görüntüleme

Muud’da bir numara Ebru Yaşar

Muud’da bir numara Ebru Yaşar

Dijital müzik platformu Muud’un mayıs ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı. ‘Gel De Sevme’ albümü ile yerli albümler kategorisinin doruğunda yer alan Ebru Yaşar, en çok dinlenen yerli sanatçı listesinde de birinciydi. Yabancı listesinin birinci sırasına ise Olivia Rodrigo’nun ‘SOUR’ albümü yerleşti.

Türk Telekom’un yenilikçi dijital müzik platformu Muud’un mayıs ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Kullanıcılarına güçlü bir arşiv ve müzik dinleme tecrübesi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin önderi, Ebru Yaşar’ın ‘Gel De Sevme’ isimli albümü oldu. Ebru Yaşar en çok dinlenen sanatkarlar listesinde de doruktaydı. ‘Yalnız Uyunmaz’ isimli müzik ile çıkış yapan 10 şarkılık albüme Gülden, Melda Gürbey ve Fikret Dedeoğlu üzere isimler müzikleriyle katkıda bulunuyor. Yabancı albümler kategorisinin tepesine ise Olivia Rodrigo’nun SOUR albümü yerleşti. 18 yaşındaki genç müzikçi tüm müziklerin kelamlarını kendi yazdığı albümde, alternatif popun sade ve büyüleyici istikametlerini bir ortaya getiriyor.

Mayıs ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Ebru Yaşar’ın ‘Gel De Sevme’ albümünü Uzi’nin ‘Kan’ ve Haluk Levent’in ‘Vasiyet’ albümleri takip etti. En çok dinlenen single’ların birinci üç sırasında tekrar Uzi’den ‘Krvn’, Edis’den ‘Martılar’ ve Derya Uluğ’dan ‘Kanunlar Gibi’ kesimleri yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatkarlarda ise Ebru Yaşar’ı, Zeynep Bastık ve Uzi takip etti.

INNA en çok dinlenen yabancı sanatçı oldu

Muud’un en çok dinlenen yabancı sanatkarlar kategorisinde dorukta sahneye birinci defa 2008 yılında çıkan ve Hot albümü ile üne kavuşan Romanya doğumlu sanatçı INNA yer aldı. INNA’yı The Weeknd ve Katy Perry izledi. Yabancı single’larda ise ‘Oh My God’ ile INNA, ‘Jalebi Baby’ ile Tesher ve ‘everything i wanted’ ile Billie Eilish birinci üç sıradaydı.

Muud’un 10’ar sanatkardan oluşan mayıs ayının en çok dinlenenleri şöyle:

Muud en çok dinlenen yerli albümler

Ebru Yaşar – Gel De Sevme

Uzi – Kan

Haluk Levent – Vasiyet

Ziynet Sali – Ömür Çiçeği

Zeynep Bastık – Zeynodisco

Ziynet Sali – Efkarım Var

Buray – Öbür Kıssalar

Tan Taşçı – Tan Taşçı Ve Konukları [Evde Yılbaşı Live]

Kahraman Deniz – 6

Gazapizm – SÜRATE

Muud en çok dinlenen yerli single’lar

Uzi – Krvn

Edis – Martılar

Derya Uluğ – Kanunlar Üzere

Ziynet Sali – Efkarım Var

Bilal Sonses – Şimdiki Aklım

İbrahim Tatlıses – Gelmesin

Simge – Sevmek Yüzünden

İkilem – Kaybolurum Gülüşünde

Cem Belevi – Leyla & Mecnun

Irmak Arıcı – Güya

Muud en çok dinlenen yerli sanatkarlar

Ebru Yaşar

Zeynep Bastık

Uzi

Ziynet Sali

Edis

Bilal Sonses

İkilem

Derya Uluğ

Irmak Arıcı

Simge

Muud en çok dinlenen yabancı albümler

Olivia Rodrigo – SOUR

INNA – Nirvana

The Weeknd – The Highlights

P!nk – All I Know So Far: Setlist

Rag’N’Bone Man – Life By Misadventure

Billie Eilish – When we fall asleep, where do we go?

Justin Bieber – Justice

Harry Styles – Fine Line

Zara Larsson – Poster Girl

Lady Gaga – Chromatica

Muud en çok dinlenen yabancı single’lar

INNA – Oh My God

Tesher – Jalebi Baby

Billie Eilish – everything i wanted

The Weeknd – Blinding Lights

SAINt JHN – Roses [Imanbek Remix]

Katy Perry – Electric

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

LP – Lost on You

Doja Cat – Kiss Me More (feat. SZA)

Justin Bieber – Peaches (feat. Daniel Caesar, Giveon)

Muud en çok dinlenen yabancı sanatkarlar

INNA

The Weeknd

Katy Perry

LP

Lil Nas X

Shakira

Eminem

P!nk

Metallica

DJ Khaled

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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