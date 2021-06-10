Muud’da bir numara Ebru Yaşar

Dijital müzik platformu Muud’un mayıs ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı. ‘Gel De Sevme’ albümü ile yerli albümler kategorisinin doruğunda yer alan Ebru Yaşar, en çok dinlenen yerli sanatçı listesinde de birinciydi. Yabancı listesinin birinci sırasına ise Olivia Rodrigo’nun ‘SOUR’ albümü yerleşti.

Türk Telekom’un yenilikçi dijital müzik platformu Muud’un mayıs ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Kullanıcılarına güçlü bir arşiv ve müzik dinleme tecrübesi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin önderi, Ebru Yaşar’ın ‘Gel De Sevme’ isimli albümü oldu. Ebru Yaşar en çok dinlenen sanatkarlar listesinde de doruktaydı. ‘Yalnız Uyunmaz’ isimli müzik ile çıkış yapan 10 şarkılık albüme Gülden, Melda Gürbey ve Fikret Dedeoğlu üzere isimler müzikleriyle katkıda bulunuyor. Yabancı albümler kategorisinin tepesine ise Olivia Rodrigo’nun SOUR albümü yerleşti. 18 yaşındaki genç müzikçi tüm müziklerin kelamlarını kendi yazdığı albümde, alternatif popun sade ve büyüleyici istikametlerini bir ortaya getiriyor.

Mayıs ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Ebru Yaşar’ın ‘Gel De Sevme’ albümünü Uzi’nin ‘Kan’ ve Haluk Levent’in ‘Vasiyet’ albümleri takip etti. En çok dinlenen single’ların birinci üç sırasında tekrar Uzi’den ‘Krvn’, Edis’den ‘Martılar’ ve Derya Uluğ’dan ‘Kanunlar Gibi’ kesimleri yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatkarlarda ise Ebru Yaşar’ı, Zeynep Bastık ve Uzi takip etti.

INNA en çok dinlenen yabancı sanatçı oldu

Muud’un en çok dinlenen yabancı sanatkarlar kategorisinde dorukta sahneye birinci defa 2008 yılında çıkan ve Hot albümü ile üne kavuşan Romanya doğumlu sanatçı INNA yer aldı. INNA’yı The Weeknd ve Katy Perry izledi. Yabancı single’larda ise ‘Oh My God’ ile INNA, ‘Jalebi Baby’ ile Tesher ve ‘everything i wanted’ ile Billie Eilish birinci üç sıradaydı.

Muud’un 10’ar sanatkardan oluşan mayıs ayının en çok dinlenenleri şöyle:

Muud en çok dinlenen yerli albümler Ebru Yaşar – Gel De Sevme Uzi – Kan Haluk Levent – Vasiyet Ziynet Sali – Ömür Çiçeği Zeynep Bastık – Zeynodisco Ziynet Sali – Efkarım Var Buray – Öbür Kıssalar Tan Taşçı – Tan Taşçı Ve Konukları [Evde Yılbaşı Live] Kahraman Deniz – 6 Gazapizm – SÜRATE Muud en çok dinlenen yerli single’lar Uzi – Krvn Edis – Martılar Derya Uluğ – Kanunlar Üzere Ziynet Sali – Efkarım Var Bilal Sonses – Şimdiki Aklım İbrahim Tatlıses – Gelmesin Simge – Sevmek Yüzünden İkilem – Kaybolurum Gülüşünde Cem Belevi – Leyla & Mecnun Irmak Arıcı – Güya Muud en çok dinlenen yerli sanatkarlar Ebru Yaşar Zeynep Bastık Uzi Ziynet Sali Edis Bilal Sonses İkilem Derya Uluğ Irmak Arıcı Simge Muud en çok dinlenen yabancı albümler Olivia Rodrigo – SOUR INNA – Nirvana The Weeknd – The Highlights P!nk – All I Know So Far: Setlist Rag’N’Bone Man – Life By Misadventure Billie Eilish – When we fall asleep, where do we go? Justin Bieber – Justice Harry Styles – Fine Line Zara Larsson – Poster Girl Lady Gaga – Chromatica Muud en çok dinlenen yabancı single’lar INNA – Oh My God Tesher – Jalebi Baby Billie Eilish – everything i wanted The Weeknd – Blinding Lights SAINt JHN – Roses [Imanbek Remix] Katy Perry – Electric Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name) LP – Lost on You Doja Cat – Kiss Me More (feat. SZA) Justin Bieber – Peaches (feat. Daniel Caesar, Giveon) Muud en çok dinlenen yabancı sanatkarlar INNA The Weeknd Katy Perry LP Lil Nas X Shakira Eminem P!nk Metallica DJ Khaled

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı