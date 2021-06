Muud’da bir numara Ebru Yaşar

Muud en çok dinlenen yerli sanatkarlar Ebru Yaşar Zeynep Bastık Uzi Ziynet Sali Edis Bilal Sonses İkilem Derya Uluğ Irmak Arıcı Simge

Muud en çok dinlenen yabancı albümler Olivia Rodrigo – SOUR INNA – Nirvana The Weeknd – The Highlights P!nk – All I Know So Far: Setlist Rag’N’Bone Man – Life By Misadventure Billie Eilish – When we fall asleep, where do we go? Justin Bieber – Justice Harry Styles – Fine Line Zara Larsson – Poster Girl Lady Gaga – Chromatica