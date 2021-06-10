Muud’da bir numara Ebru Yaşar

Dijital müzik platformu Muud’un mayıs ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı. ‘Gel De Sevme’ albümü ile yerli albümler kategorisinin doruğunda yer alan Ebru Yaşar, en çok dinlenen yerli sanatçı listesinde de birinciydi. Yabancı listesinin birinci sırasına ise Olivia Rodrigo’nun ‘SOUR’ albümü yerleşti.
Türk Telekom’un yenilikçi dijital müzik platformu Muud’un mayıs ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Kullanıcılarına güçlü bir arşiv ve müzik dinleme tecrübesi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin önderi, Ebru Yaşar’ın ‘Gel De Sevme’ isimli albümü oldu. Ebru Yaşar en çok dinlenen sanatkarlar listesinde de doruktaydı. ‘Yalnız Uyunmaz’ isimli müzik ile çıkış yapan 10 şarkılık albüme Gülden, Melda Gürbey ve Fikret Dedeoğlu üzere isimler müzikleriyle katkıda bulunuyor. Yabancı albümler kategorisinin tepesine ise Olivia Rodrigo’nun SOUR albümü yerleşti. 18 yaşındaki genç müzikçi tüm müziklerin kelamlarını kendi yazdığı albümde, alternatif popun sade ve büyüleyici istikametlerini bir ortaya getiriyor.
Mayıs ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Ebru Yaşar’ın ‘Gel De Sevme’ albümünü Uzi’nin ‘Kan’ ve Haluk Levent’in ‘Vasiyet’ albümleri takip etti. En çok dinlenen single’ların birinci üç sırasında tekrar Uzi’den ‘Krvn’, Edis’den ‘Martılar’ ve Derya Uluğ’dan ‘Kanunlar Gibi’ kesimleri yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatkarlarda ise Ebru Yaşar’ı, Zeynep Bastık ve Uzi takip etti.
INNA en çok dinlenen yabancı sanatçı oldu
Muud’un en çok dinlenen yabancı sanatkarlar kategorisinde dorukta sahneye birinci defa 2008 yılında çıkan ve Hot albümü ile üne kavuşan Romanya doğumlu sanatçı INNA yer aldı. INNA’yı The Weeknd ve Katy Perry izledi. Yabancı single’larda ise ‘Oh My God’ ile INNA, ‘Jalebi Baby’ ile Tesher ve ‘everything i wanted’ ile Billie Eilish birinci üç sıradaydı.
Muud’un 10’ar sanatkardan oluşan mayıs ayının en çok dinlenenleri şöyle:
|
Muud en çok dinlenen yerli albümler
Ebru Yaşar – Gel De Sevme
Uzi – Kan
Haluk Levent – Vasiyet
Ziynet Sali – Ömür Çiçeği
Zeynep Bastık – Zeynodisco
Ziynet Sali – Efkarım Var
Buray – Öbür Kıssalar
Tan Taşçı – Tan Taşçı Ve Konukları [Evde Yılbaşı Live]
Kahraman Deniz – 6
Gazapizm – SÜRATE
|
Muud en çok dinlenen yerli single’lar
Uzi – Krvn
Edis – Martılar
Derya Uluğ – Kanunlar Üzere
Ziynet Sali – Efkarım Var
Bilal Sonses – Şimdiki Aklım
İbrahim Tatlıses – Gelmesin
Simge – Sevmek Yüzünden
İkilem – Kaybolurum Gülüşünde
Cem Belevi – Leyla & Mecnun
Irmak Arıcı – Güya
|
Muud en çok dinlenen yerli sanatkarlar
Ebru Yaşar
Zeynep Bastık
Uzi
Ziynet Sali
Edis
Bilal Sonses
İkilem
Derya Uluğ
Irmak Arıcı
Simge
|
Muud en çok dinlenen yabancı albümler
Olivia Rodrigo – SOUR
INNA – Nirvana
The Weeknd – The Highlights
P!nk – All I Know So Far: Setlist
Rag’N’Bone Man – Life By Misadventure
Billie Eilish – When we fall asleep, where do we go?
Justin Bieber – Justice
Harry Styles – Fine Line
Zara Larsson – Poster Girl
Lady Gaga – Chromatica
|
Muud en çok dinlenen yabancı single’lar
INNA – Oh My God
Tesher – Jalebi Baby
Billie Eilish – everything i wanted
The Weeknd – Blinding Lights
SAINt JHN – Roses [Imanbek Remix]
Katy Perry – Electric
Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)
LP – Lost on You
Doja Cat – Kiss Me More (feat. SZA)
Justin Bieber – Peaches (feat. Daniel Caesar, Giveon)
|
Muud en çok dinlenen yabancı sanatkarlar
INNA
The Weeknd
Katy Perry
LP
Lil Nas X
Shakira
Eminem
P!nk
Metallica
DJ Khaled
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı