Muud’da Nisan ayının zirvesi belli oldu

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un Nisan ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 en çok dinlenen yerli albümler listesinde ilk sırada yer alırken, en çok dinlenen yerli single Uzi’nin seslendirdiği ‘Arasan da’ şarkısı oldu. Yabancılarda ise Camila Cabello’nun Familia albümü ve Måneskin – Beggin’ parçası dinlendi.
Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken müzik platformu Muud’un Nisan ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde ilk sırada Türk pop müziği önemli isimlerinden Serdat Ortaç’ın eserlerinin çeşitli sanatçılar tarafından yorumlandığı ‘Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1’ albümü yer aldı. Albümde Serdar Ortaç’ın şarkılarını Türk müziğinin önemli sanatçılarından Derya Uluğ, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali ve Bengü gibi isimler seslendirdi.
Uzi ‘Arasan da’ bir numarada
Ardı ardına yayınladığı hit şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren rap müziğin parlayan yıldızı Uzi, ‘Arasan da’ parçası ile yerli single listesinde zirveye yerleşti.
Yabancılarda zirve Måneskin’in
Muud’un Nisan ayında en çok dinlenilen yabancı şarkılar kategorisinin bir numarası ise Måneskin – ‘Beggin’ şarkısı oldu. Nisan’da Camila Cabello, en çok dinlenen yabancı sanatçılar sıralamasında ilk sırada yer aldı. Yine Camila Cabello’nun Familia albümü yabancı albümler sıralamasında en çok dinlenen albüm olarak kaydedildi.
Muud’da en çok dinlenen yerli single’lar
UZI – ARASAN DA
Canbay & Wolker – Leylim Yar
Semicenk – Düşer Aklıma
Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem – Salıncak
Burak Bulut, Kurtuluş Kuş – Hasat
Tarkan – Geççek
Edis – Arıyorum
Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş – İçime Ata Ata
Kurtuluş Kuş, Burak Bulut – Es Deli Deli
Berkay – Bal Badem
Muud’da en çok dinlenen yerli albümler
Çeşitli Sanatçılar – Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
Çeşitli Sanatçılar – Saygı Albümü: Bergen
Çeşitli Sanatçılar – Yeni Türkü Zamansız
Uzi – Kan
Bergen – Acıların Kadını
Sinan Akçıl – Piyanist 2
Müslüm Gürses – Küskünüm
Ebru Gündeş – Ebru Gündeş Söylüyor 1
Cem Belevi – CEMİYET GAZİNOSU
Ziynet Sali – Yaşam Çiçeği
Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar
UZI
Canbay & Wolker
Gülşen
Tarkan
Edis
Burak Bulut
Kurtuluş Kuş
Bergen
Semicenk
Mustafa Ceceli
Muud en çok dinlenen yabancı albümler
Camila Cabello – Familia
Olivia Rodrigo – SOUR
Doja Cat – Planet Her
INNA – Nirvana
Sia – This Is Acting (Deluxe Version)
The Weeknd – The Highlights
Måneskin – Chosen
Lil Nas X – MONTERO
The Kid LAROI – F*CK LOVE 3+: OVER YOU
ROSALÍA – MOTOMAMI
Muud en çok dinlenen yabancı single’lar
Måneskin – Beggin’
Billie Eilish – No Time To Die
The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY
Lil Nas X & Jack Harlow – INDUSTRY BABY
Doja Cat – Kiss Me More (feat. SZA)
Camila Cabello – Bam Bam (feat. Ed Sheeran)
Harry Styles – As It Was
Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)
Elley Duhé – MIDDLE OF THE NIGHT
Camila Cabello – psychofreak (feat. WILLOW)
Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar
Camila Cabello
Billie Eilish
INNA
The Weeknd
Eminem
Doja Cat
Metallica
Måneskin
Rihanna
LP
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı