‘Müziğe saat sınırlaması salgın tedbiri değil, ideolojik uygulama’

DEVA Partisi, müzikli yerlere getirilen saat sınırlaması kararından ivedilikle dönülmesini talep ediyor. Müzikli yerlere girişin HES kodu ve aşı koşuluyla sağlanabileceğini belirtilen Kültür ve Sanat Siyasetleri Lideri M. Helûn Fırat, “amaç koronavirüs ile çaba değil, fırsatı değerlendirip ideolojik uygulamaları hayata geçirmek” dedi.

Olağanlaşma sürecinde ekonomik dayanağa en çok gereksinim duyanlardan biri olan müzik kesimine ait, 21 Haziran 2021 tarihli kabine toplantısında verilen 00.00 sonrası müzik yasağı kararına DEVA Partisi’nden itiraz geldi.

Kültür ve Sanat Siyasetleri Lideri M. Helûn Fırat yaptığı açıklamada, pandemi devri boyunca müziğin yasaklardan en çok etkilenen bölümlerin başında geldiğini, geçim zahmeti yüzünden onlarca müzisyenin intihar ettiğini vurgulayarak bu kararın dalı ve işçilerini büyük bir çaresizliğe ve kaosa sürüklediğini belirtti.

Müziğin sadece bir cümbüş aracı değil, kültürün taşıyıcısı, insanların üreterek ve erişerek “kendini gerçekleştirebildiği”, “nefes alabildiği”, “duygularını söz edebildiği” bir sanat formu olduğunu hatırlatan Fırat, “Müziğin rahatsızlık yaratan bir öge olarak kıymetlendirilmesi müzisyenlerimizi en kolay tabirle rencide etmiş, müziğin güzelleştirici gücüne inanan kamuoyunun vicdanını yaralamıştır” dedi.

“HES kodu ve aşı kaidesi aransın, saat sonu kaldırılsın”

Fırat şöyle devam etti: “Toplumumuzun önemli kısmının aşılanmış olacağı 1 Temmuz itibariyle müzikli yerlere çalışma saati sınırlaması getirilmesi hukuka terstir. Her şeyden evvel Cumhurbaşkanı yahut İçişleri Bakanı’nın müzikli yerlere çalışma saati kısıtlaması getirme yetkisi yoktur. Vilayet hıfzıssıhha heyetlerinin yetkisi ise salgınla gayret kapsamında alınabilecek önlemlerden ibarettir. Müzikli yerlere girişin aşı ve HES kodu kaidesine bağlı tutulması mümkündür. Bu türlü yapılmayarak saat kısıtlaması getirilmesi müzikli yer sahiplerinin anayasal hakkı olan çalışma hürriyetlerinin ölçüsüz bir biçimde sonlandırılması manasına gelmektedir.”

‘Bu yanlışlı karardan hemen dönün’

“Amacın koronavirüs ile gayret değil, fırsatı değerlendirip ideolojik uygulamaları hayata geçirmek olduğu “kusura bakmasınlar” tabiriyle açıkça ortaya konmuştur” diyen Fırat kelamlarına şu sözleri ekledi: “Aşılama oranları göz önüne alınarak bütün yerlerin açıldığı bir devirde bu karar salgın tedbirleri kapsamında bedellendirilemez. Müzikli yerlere yapılan bu ayrımcılık asla kabul edilemez. Olağanlaşma devrine ait İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile bu yanılgılı karardan ivedilikle dönülmesi davetinde bulunuyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı