Müzisyen Sinan Güleryüz “Kız çocuğu için baba, çok ciddi bir rol modeldir”

Şimdi yeni baba olan Müzisyen Sinan Güleryüz, baba olmanın kendisinde hissettirdiği hisleri ve kızı ile ortasındaki sıcak bağı MAG Haziran’da anlattı.

Müzisyen Sinan Güleryüz ve oyuncu eşi Özge Özder, geçtiğimiz günlerde bebeklerine kavuşmuştu. Çiçeği burnunda baba Sinan Güleryüz, baba olduğunda hissettiği hisleri, kızları için gelecek planlarını MAG okurları ile paylaştı.

Baba olduğunda birinci hissettiği hisleri paylaşan Sinan Güleryüz “O saniye itibariyle hiçbir şey eskisi üzere olmayacaktı. İnanılmaz bir hismiş bu. Sizden bir modüle bakmak, ona dokunmak, koklamak, nefes alışından huzursuz olmak, her şey yolunda mı? diye daima denetim etmek… Sayamayacağım binlerce şey var. Fakat hissettiğim birinci şey; Luna doğumhanede ağlarken yanına gittim, hemşireler kundaklıyorlarken eğilip “Kızım, korkma ben artık yanındayım” dediğimde bir anda sesimi tanıyıp susması ve o an yaşadığımız şoktu. Güya aylarca Özge’nin karnından beni daima dinlemiş ve sesimi tanıyıp buna olumlu bir reaksiyon vermişti. Bu benim için inanılmaz bir durumdu. Özge’nin karnındayken Luna’ya fazlaca gitar çalıp müzik söylerdim. Bir gün bunu denedim ve güya daha evvelce birçok sefer bunu evvelce duymuş üzere dikkat kesilip gülümsemeye başladı. Sanıyorum ses dediğimiz şeyin ne kadar kıymetli olduğunu gösteren iki eşsiz olayı görmüş olduk bizde…” açıklamasında bulundu.

Baba olmaktan korktunuz mu? Sorusuna ise içtenlikle karşılık veren Güleryüz “Ben baba olmayı çok evvel istemeye başladım ki. Hatta çocuklarla diyaloğum daima çok farklı olmuştur. Gittiğimiz her yerde çocuklara kesinlikle vakit ayırırım ve kısa bir mühlet sonrada onların oyun ağabeyi olmayı başarırım. Sanıyorum bu da küçüklükten gelen bir alışkanlık. Voleybol oynadığım vakitler da daima alt gruplara, küçük yaş kümelerine ağabeylik yapardık. Bir abi ileride de bir baba olmanın hissine ben çok evvelce girmiştim zaten” dedi.