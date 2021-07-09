Myrina ve Gryneion 3’ün Dağıtımı Sürüyor

Aliağa Belediyesi’nin ‘Oku, Okut’ kampanyası kapsamında Haziran ayının kitabı olarak kitapseverlerin beğenisine sunduğu ‘Myrina ve Gryneion 3’ün dağıtımı ağır bir ilgiyle devam ediyor.

Aliağa Kent Kitaplığı’nın 15.Yayını “Myrina ve Gryneion 3- Kültürel Mirasın Korunması ve Geleceğe Aktarılması Çalışmalarında Gryneion Antik Kenti Alanında Arkeojeofizik Araştırmalar” isimli 160 sayfalık eser, bölgedeki kültür varlıklarının belgelenmesi ve görüntülenmesi için 2017 yılında yapılan Arkeojeofizik çalışmaların sonuçlarını içeriyor.

Serinin 3.Eseri olan kitapta, “Apollon Tapınağı” ile bilinen Gryneion Antik Kenti’nde tapınak alanının ve başka kültürel miras ögelerinin belirlenmesi için disiplinlerarası işbirliğiyle gerçekleştirilen teknik çalışmalar, mevzunun uzmanlarının değerlendirmeleri ve bilimsel bilgiler sunuluyor.

Arkeoloji tutkunlarının yanı sıra akademi dünyası için de kıymetli bilgiler barındıran eser, İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat Çekilmez ve İstanbul Üniversitesi’nden Jeofizik Mühendisi Fevzi Avcı tarafından hazırlandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı