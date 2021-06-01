Mysize Id Uygulaması İade Oranlarını Düşürerek Levı’s®’In Sürdürülebilirlik Politikasına Destek Oluyor

MySizeID’nin tescilli yapay zeka takviyeli ölçüm teknolojisi entegrasyonuyla Levi’s® Türkiye, CO2 emisyonlarının yanı sıra iade oranlarını da kıymetli ölçüde düşürmeyi hedefliyor.

Yapay zeka ile vücut ölçüm teknolojisinin yaratıcısı MySizeID, başarılı ve yeni iş birliğini 25 Mayıs’ta duyurdu. Denim giysi alanında dünya başkanı Levi Strauss & Co.’nun çatısı altında bulunan Levi’s® Türkiye, MySizeID dayanağıyla iade oranlarını değerli ölçüde düşürmeyi planlıyor.

MySizeID’nin ölçümleme teknolojisi, çevrimiçi alışveriş yapanlara en uygun vücut teklifini sunmak için patentli algoritmasını Levi’s®’ın vücut çizelgeleri ve eser tablosu bilgileriyle eşleştirerek kullanıyor. Kullanımı kolay, ölç ve satın al uygulaması, Levi’s®’ın online alışveriş sitesine meselesiz bir formda entegre edildiğinden beri çevrimiçi alışveriş tecrübesini güzelleştiriyor, müşterilerinin markaya olan bağlılık ve itimatlarını artırıyor.

MySizeID, müşterileri gerçek vücutları ile buluşturarak, Levi’s®’a gelen iadelerin yüksek oranda azaltmasına yardımcı olarak maliyetli karşıt lojistikten tasarruf etmesine ve sürdürülebilirlik vaatlerini güçlendirmesine yardımcı oluyor. E-ticaret bölümünde eser iadeleri, lojistik tarafında büyük oranda karbondioksit emisyonlarına yol açarken, MySizeID iadeleri durduran teknolojisi ile sorunun 70’ine neden olan gerçek vücut seçimine eğiliyor ve gezegenin yanı sıra, kar marjına da yarar sağlıyor.

Levi’s’® Türkiye Genel Müdürü Ersin Arslan “MySize ile pilot proje olarak başladığımız çalışmayı, iade bilgilerinde başarılı bir düşüş gözlemlediğimiz için süregelen bir iş birliğine çevirdik,” dedi. “Müşterilerimizi daha âlâ tanıdık, bağlantı kurduk, eser iade sürecinin zorluklarını, vakit kaybını, masraflarını azalttık ve bunları başarırken bir yandan da daha sürdürülebilir hale geldik. Bu işbirliğini devam ettirmek ve yakın gelecekte Levi’s®’ta oluşturacağı daha büyük etkiyi görmek için heyecanlıyız,” diye belirtti.

MySize CEO’su Ronen Luzon, “Levi’s® Türkiye ile işbirliği halinde olmaktan ve onlara daha uygun bir tecrübe sunmaktan, müşteri memnuniyeti, iş maliyetleri ve sürdürülebilir faaliyetlerine kadar her açıdan yararlı bir teknoloji sunmaktan onur duyuyoruz,” dedi. “Levi’s® Türkiye’nin sistemimizi tam olarak benimseyen büyük perakende markaları ortasına katılması, vücut ölçüm teknolojisine olan acil gereksinimi ve bilhassa MySizeID’nin buna sağladığı muazzam etkiyi gösteriyor,” diye ekledi.