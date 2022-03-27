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Ana Sayfa Spor 27 Mart 2022 26 Görüntüleme

N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu’nda start verildi

N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu’nda start verildi

Rekorlara ev sahipliği yapan dünyanın en hızlı sekiz yarı maratonundan biri olan N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı’da verilen startla başladı.

Tarihi yarımadanın ev sahipliği yaptığı yarı maratonda Yenikapı’dan start alan atletler, sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü’nün sonundaki ışıklara kadar ilerleyecek. Köprü sonundaki ışıklardan ‘U’ dönüşü yapan sporcular Fatih’e doğru koşacak. Haliç Köprüsü’ne gelmeden yapılacak ‘U’ dönüşü ile ters istikamette devam edecek yarış, Yenikapı’da başladığı noktada sona erecek.

Adaca: “Koşucular tarihi yarımadanın eşsiz atmosferini soluyarak parkuru tamamlayacak”

Aktif Bank’ın dijital bankası N Kolay ile dünyaca ünlü atletlerin yarıştığı N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu’nun başlamasından heyecan duyduklarını belirten Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, “Bugün binlerce amatör ve birçok profesyonel koşucu, tarihi yarımadanın eşsiz atmosferini soluyarak parkuru tamamlayacak. Dijital bankamız N Kolay ile kitleleri kucaklayan, bu denli kapsayıcı bir spor organizasyonuna destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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