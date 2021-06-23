N Kolay İstanbul Maratonu, Ideathon heyecanıyla başlıyor!

7 Kasım 2021’de gerçekleştirilecek N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nun heyecanı bu yıl erken başlıyor. 9-10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenecek N Kolay İstanbul Fikir Maratonu ile gençlerin, bu değerli spor tertibini eşsiz hale getirecek teklifleri yarışacak. 2 gün sürecek fikir kampında gruplar halinde yarışacak gençler, mentorluk dayanağı ve eğitimler de alabilecek.

Dünyada iki kıta ortasında koşulan tek maraton olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından gerçekleştirilen ve yeni jenerasyon dijital banka N Kolay’ın isim sponsorluğunda parkura çıkan İstanbul Maratonu, bu yıl bir prensip imza atarak “N Kolay İstanbul Fikir Maratonu” ile maratonun gücünü pekiştirecek yaratıcı fikirlere kucak açıyor. Bu Ideathon ile hem yerli hem de memleketler arası sportmenlerin büyük ilgi gösterdiği tertipte profesyonel ve amatör atletlere eşsiz bir tecrübe yaşatmak için gençlerin yenilikçi teklifleri pahalandırılacak. 9-10-11 Temmuz 2021 tarihleri ortasında gerçekleştirilecek N Kolay İstanbul Fikir Maratonu’na katılacak gençler, N Kolay İstanbul Maratonu’nu unutulmaz bir tertibe dönüştürecek fikirlerin yaratıcı grubunda yer alma talihini elde edecek.

Tertip ve kolaylaştırıcılığının Stage-Co tarafından yapılacağı N Kolay Fikir Maratonu; online olarak düzenlenecek. İştirakçiler 2 gün boyunca grup çalışmasıyla yaratıcı tekliflerini geliştirirken, mentorluk dayanağı ve eğitimler alabilecek. Takımlar kamp sonunda heyet karşısında sunumlarını gerçekleştirecek.

Birinciye 10 bin TL ödül

N Kolay İstanbul Fikir Maratonu’nda, maraton tecrübesini yerli ve yabancı tüm iştirakçiler için renkli ve unutulmaz hale getirecek, iştirakçi sayısını artıracak, uzun yıllar uygulanabilecek kültürel ve teknoloji tabanlı fikirler geliştirilmesi bekleniyor. İştirakçilerin 18 yaşından büyük olması ve en az 3, en fazla 6 kişilik takımlarla müsabakaları gerekiyor. N Kolay İstanbul Fikir Maratonu’nda birinci olan gruba 10 bin TL, ikinci olan takıma 7 bin TL, üçüncü olan gruba ise 5 bin TL ödül verilecek. Ayrıyeten katılan tüm takımlara, N Kolay İstanbul Maratonu’nda istedikleri arada fiyatsız iştirak hakkı ve ikram paketi de sunulacak. N Kolay Fikir Maratonu ön müracaatları 4 Temmuz Pazar saat 24:00’a kadar açık olacak. nkolay.com/marathon-ideathon adresinden takım olarak yapılması gereken müracaatlarda, ön başvuruyu geçebilenler Temmuz ayındaki fikir maratonunda yarışabilecek.

Adaca: Gençlerin parlak fikirlerini bekliyoruz

Hem N Kolay 43. İstanbul Maratonu hem de N Kolay İstanbul Fikir Maratonu ile ilgili duydukları heyecanı lisana getiren Faal Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, “Dijital bankamız N Kolay ile isim sponsoru olduğumuz İstanbul Maratonu’nun çıtasını her geçen gün daha da üste taşımaya kararlıyız. Dev bir finansal teknolojiler ekosistemi olarak, gençlerin fikirlerinin ne kadar değerli olduğunun şuuruyla maratonda bir yeniliğe imza atıyoruz. Gerçekleştireceğimiz N Kolay İstanbul Fikir Maratonu’yla gençlerin yaratıcı fikirlerini dinleyecek ve heyetin seçtiği fikirleri uygulamaya alacağız. Bilhassa teknoloji ve kültürel tabanlı yenilikçi tekliflerle, maratonu çok daha düzgüne götürebileceğimize, iştirakçiler için unutulmaz bir tecrübeye imza atabileceğimize inanıyoruz. Vizyonumuz bu işi dünya çapında ses getirecek bir noktaya taşıyabilmek, bunun için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin eşsiz bakış açılarını görmek üzere düzenlediğimiz müsabaka ile onları desteklemekten de memnunluk duyacağız” dedi.

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur: “Sadece performansa değil, tecrübeye de kıymet veriyoruz.”

“İBB Spor İstanbul olarak gayemiz İstanbul’u ve İstanbulluları daha etkin bir yaşama kavuşturmak. Günümüzde kitleleri harekete geçirmek ve bunu kalıcı kılabilmek için eğlenceli, yenilikçi ve tecrübe odaklı etkinlikler tasarlamak zorundayız. İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu yıl içinde yaptığımız 50’yi aşkın ulusal-uluslararası aktiflik ortasında en büyük ve en değerli olanları. Yenilikçi, tecrübe odaklı bakış açısı ve teknoloji konusunda ihtisaslaşmış N Kolay ile geçen sene isim sponsorluğu ile başlayan iştirakimizin, İstanbul ve hatta Türkiye için çok değerli olan bu 2 aktifliği öbür bir boyuta taşıyacağına inanıyorum.

Kitlesel spor iştirakçileri, seçkin atletlerden farklı olarak, muvaffakiyet ve performanstan çok tecrübe ve şahsî gelişim için koşarlar. Bu sebep, tüm kente sporun pahalarını yayabilmek için ana maksadımız halini almış durumda. Bunun için de spor severlerin dahil olmak istedikleri koşu tecrübelerini onlar için güzelleştirmek, vakitten ve yerden bağımsız inovatif alternatiflerle bu tecrübeleri geliştirmek, böylece hem kentin hem de ülkenin ikonik aktifliği olarak pozisyonlanmak istiyoruz.

İBB Lideri Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yaratıcı kent vizyonu ile de örtüşen bu çalışma, gelecek jenerasyonların kendilerini ve İstanbul’u spor odaklı tecrübelerle keşfetmelerini sağlayacak fikirlerin doğuşuna şahit olmak ismine bizim için de eşsiz birer deneyim olacak. Bu gayede bizleri destekleyeceğine inandığımız

‘N Kolay İstanbul Fikir Maratonu’ için heyecan duyuyoruz…” kelamları ile Onur, N Kolay İstanbul Maratonu’nun açılacağı bu yeni platforma dair niyetlerini lisana getirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı