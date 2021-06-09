n11.com garaj11’in yeni reklam kampanyası için Mustafa Sandal ile anlaştı!

n11.com’un e-ticaretteki deneyimi ve teminatı ile Doğuş Holding’in otomotiv alanındaki bilgi birikiminin birleştirildiği garaj11, yeni reklam kampanyasında tüketicilere Mustafa Sandal ile sesleniyor.

Birinci kere araba sahibi olmak, aracını değiştirmek yahut aracını çabucak satmak isteyenlerin yeni adresi garaj11, reklam kampanyası için Mustafa Sandal ile anlaştı. Mustafa Sandal’ın unutulmaz ‘Araba’ müziğinin eşlik ettiği üç farklı sinemadan oluşan reklam serisinde, eğlenceli imajlar dikkat çekiyor. İkinci el araç alım ve satımında itimat konusunun vurgulandığı sinemalarda birebir vakitte ayrıntılı ekspertiz hizmeti ve online kredi imkanı ön plana çıkarılıyor.

Doğuş Kümesi ile Güney Kore’nin en büyük kümelerinden SK Group’un iştirakinde kurulan n11.com’un Marka Yöneticisi Simin Özkar yeni iş birliğiyle ilgili, ‘garaj11’in yeni irtibat çalışmaları için Mustafa Sandal ile iş birliğine imza atmaktan memnunluk duyuyoruz. garaj11 için Mustafa Sandal ile birbirinden keyifli üç sinema çektik. Sinemalarda markamızın bölümdeki tahlil üreten, muteber platform yaklaşımını ortaya koyduk. garaj11, aldığım araç sağlam mı, ekspertiz raporu sağlam mi, ödeme yaparken sorun yaşar mıyım üzere soruların tümüne n11.com garantisiyle karşılık veriyor. garaj11’in sunduğu hizmetler ve sağladığı avantajlarla araba alım satımına yeni bir soluk getirdiğimize inanıyoruz. Yeni irtibat çalışmalarımızın da amaçlarımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz.’ dedi.

Simin Özkar kelamlarını, ‘E-ticaretin sunduğu zahmetsiz ve inançlı alışveriş tecrübesini otomotiv kesim dinamikleriyle birleştirerek garaj11’i hayata geçirdik. Projeyi hayata geçirirken öncelikli maksadımız, tüketicilerin e-ticaretten güya bir cep telefonu alır üzere araba alabilmesi tarafındaydı ve bu doğrultuda karşılaşılabilecek tüm problemleri ortadan kaldıran, itimat ve kolaylık vaadimizi destekleyen yeni hizmet ve tahliller geliştirdik. Lansman devrine özel olarak da Türkiye’nin her vilayetine fiyatsız nakliye fırsatını tüm tüketicilere sunuyoruz. Nakliye fırsatı Haziran ayının sonuna kadar sürecek.’ diyerek tamamladı.

garaj11’in marka yüzü Mustafa Sandal, ‘garaj11 ile başlattığımız bu iş birliğinden büyük keyif alıyorum. Reklam sinemalarını çekerken çok eğlendik. Hem senaryosunu hazırladığım hem de yapımını yaptığım bu reklam serisi benim için çok başka. Açıkçası ben de en az marka kadar heyecanlıyım. Bundan yıllar evvel online olarak araç satın alabileceğimizi ya da aracımızı satabileceğimizi söyleseler inanmazdık. Lakin bugün artık e-ticaret hayatımızın kıymetli bir modülü ve bir tahlil aracı haline geldi. Tüm n11.com çalışanlarına ve idaresine hayatımızı kolaylaştıran tahliller sunmaya devam ettikleri için teşekkür ediyorum.’ dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı