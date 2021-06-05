n11’de ZUBİZU Üyelerine Özel Sürprizler Var

ZUBİZU üyeleri, n11.com’da hem kendilerine özel indirimlerden yararlanıyor hem de her ay çekilişle alışveriş çeki kazanıyor.

Modadan beyaz eşyaya, seyahatten, akaryakıta 4 milyona yakın üyesine hayatın her alanında ayrıcalıklar sunan ZUBİZU, bugüne kadar üyelerine 600 milyon lira indirim kazandırdı.

Türkiye’nin birinci ömür stili taşınabilir uygulaması ZUBİZU üyeleri, n11.com’da Haziran ayı sonuna kadar elektronikten dokumaya, mutfak gereçlerinden tatil eserlerine milyonlarca seçeneği, 200 TL ve üzerindeki alışverişlerinde ZUBİZU’ya özel 3 indirim ayrıcalığıyla satın alabiliyor. ZUBİZU indirim kodlarıyla n11’in taşınabilir uygulamasından da alışveriş yapılabiliyor.

ZUBİZU’da n11 armağan çeki çekilişleri de devam ediyor. Haziran ayı sonuna kadar 100 kişi 100 TL bedelinde n11 ikram çeki kazanacak. Katılmak için tek yapılması gereken ZUBİZU taşınabilir uygulaması üzerinden “çekilişe katılın” yazısına tıklamak.

5 yılda 20 kesim, 12 bin nokta ve 575 markaya ulaşan ZUBİZU ile bugüne kadar 300 bin kişi internetten alışveriş yaptı, 1 milyon kişi de tatil ve seyahatlerini kendilerine özel ayrıcalıklarla planladı. ZUBİZU, market alışverişlerinin yanı sıra 575’ten fazla markada da üyelerine özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

n11’in yanı sıra tüm kampanyalarla ilgili ayrıntılı bilgilere, ZUBİZU taşınabilir uygulamasından ulaşılabilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı