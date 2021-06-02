Nadir Kadakal’a Dedeman’da yeni görev

Dedeman Hotels & Resorts International’ın İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Şurası Üyesi Ender Kadakal tıpkı vakitte Otelcilik Yöneticisi olarak atandı.

1993 yılından itibaren Dedeman Hotels & Resorts International’dafarklı vazifeler üstlenen, 2012 yılında Dedeman Bostancı Hotel & Convention ve Park Dedeman Bostancı otellerinin Genel Müdürü olarak atanan Az Kadakal, 2019 yılında İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Şurası Üyesi olarak markanın büyüme gayelerinin hayata geçmesinde etkin rol üstlenmeye başladı.

İcra Heyeti Üyeliğine ek olarak Otelcilik Yöneticisi misyonunu de üstlenen Kadakal, artık tüm Dedeman otellerinin operasyonlarından da sorumlu olacak.

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği kısmından mezun olduktan sonra ABD San Diego National University’de sertifika programını tamamlayan Kadakal, turizm ve otelcilik bölümünde, farklı kademelerde 30 yılı aşan bir deneyime sahip.

Evli ve iki çocuk babası olan Kadakal, TUROB, ATİD, SKAL, TUROYD üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşuna üyedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı