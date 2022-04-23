Nafi Güral Eğitim Vakfı, Çocukları “Hepimiz Biriz 23 Nisan Çocuk Şenliği”nde Buluşturdu

Nafi Güral Eğitim Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kütahya’daki Gülsüm Güral Müzesi’nin bahçesinde farklı okullarda eğitim gören, özel eğitime ihtiyaç duyan, otizmli, diyabetli, farklı yaş grubundan yüzlerce çocuğu “Hepimiz Biriz 23 Nisan Çocuk Şenliği”nde buluşturdu.

Nafi Güral Eğitim Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “Hepimiz Biriz 23 Nisan Çocuk Şenliği” düzenledi. Atölyeler, sergiler, dev oyun parkları ve sürpriz hediyelerle zenginleşen şenlikte farklı okullarda eğitim gören, down sendromlu, otizmli, diyabetli, farklı yaş grubundan yüzlerce çocuk bir araya geldi.

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı ve Nafi Güral Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sema Güral Sürmeli ev sahipliğinde gerçekleşen şenliğe Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğt. Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, Nafi Güral Eğitim Vakfı Başkanı Gülsüm Güral, NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral katıldı. Etkinlikte protokol üyeleri Gülsüm Güral Müzesi’nde gerçekleşen ve otizmli çocukların resimlerinden oluşan “Hayalini Çiz” resim sergisini de gezdi.

Nafi Güral Eğitim Vakfı, “Hepimiz Biriz 23 Nisan Çocuk Şenliği”nde dünya çocuklarını temsilen gökkuşağının tüm renklerini buluşturdu. Farklı okullarda eğitim gören, özel eğitime ihtiyaç duyan, otizmli, diyabetli, farklı yaş grubundan yüzlerce çocuğun bir arada eğlendiği şenlik, “Hepimiz Biriz” başlığı ile gerçekleşti.

“Arzumuz gençlere ve çocuklara umut olabilmek”

Kütahya Valisi Ali Çelik, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında 23 Nisan’ın anlam ve önemine değinerek “Bugün anlamlı bir gün. Mozart, engelli 7 kardeşin 8. kardeşi olarak dünyaya geliyor. İşitme kaybı yoğun olan bir bireyin hayata, yarınlara dair en büyük umudu, onu dünyanın en iyi tanıdığı müzisyenlerden bir tanesi yapıyor. Çocuklara ve gençlere imkan sağlamak, onların dezavantajlarını umuda çevirmek bizlerin en temel görevlerinden bir tanesi. Buna katkı sunan ve alt yapısını oluşturan tüm kamu görevlilerine, iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Arzumuz çocuklara ve gençlere umut olabilmek, onlar için iyi bir dünya kurabilmek, barışı, sevgiyi ve dostluğu içselleştirerek çocuklarımızla paylaşabilmek” dedi.

“Hepimiz Biriz”

Nafi Güral Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, “İçimdeki çocuğun gününü kutlamak için bugün inanılmaz heyecanlıyım. Bugün istedik ki hepimiz biriz diyelim. 2010 yılında kurulan Nafi Güral Eğitim Vakfı olarak binlerce çocuğa iyi bir eğitim sağlamak için çabalıyoruz.

Bugün burada Nafi Güral Fen Lisesi, Ali Güral Anadolu Lisesi, Gülsüm Güral Anaokulu, Hediye Güral Anaokulu öğrencileri, özel eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Burada bizimle olan herkese çok teşekkür ediyorum. Üç sene önce özel eğitim alan kardeşlerimize ‘hayalinizi çizin, biz de gerçekleştirelim’ dedik. Tüm protokolümüz seferber oldu. Asker olmak isteyen çocuğumuzu sayın komutanım odasında misafir etti, tüm imkanlarını seferber ederek yemin töreni bile yaptı. Polis olmak isteyen çocuğumuz emniyetin yardımlarıyla polis oldu. Çocukların yaptığı resimleri ve hayallerini de bugün burada sizinle buluşturmak istedik” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı