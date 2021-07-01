Nanografi’den yüksek teknolojide büyük hamle

Türkiye’nin birinci nano teknoloji şirketi olan Nanografi Nano Teknoloji, covid-19 mühletince gündemde sıkça kendisinden kelam ettiren çalışmaları ile sürdürülebilir tahliller üretmeye devam ediyor. Nano ve biyo teknoloji olmak üzere iki ana ileri teknoloji alanını odak çalışma alanı olarak belirleyen Nanografi, sürdürülebilir ve tahlil odaklı Ar-Ge çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyor. Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın iştiraki ile Türkiye’nin birinci, bölgenin ise en büyük grafen seri üretim tesisinin açılışını gerçekleştiren Nanografi, ileri gereç teknolojilerinde çığır açan grafenin seri üretimi ile kıymetli bir adım attı.

Besin güvenliğinden pandemiye, farklı başlıklarda çalışmalar sürüyor

Türkiye’nin ileri gereç teknolojilerinde dış ticaret istikrarına büyük katkı sağlayacak olan bu yatırım, ısınma sıkıntılarından ömür periyotlarına, korozyon muhafazalarından hayatı kolaylaştıracak yüksek elektronik performanslı geliştirmelere kadar insanlığın ortak sorun haline gelen sıkıntılara tahlil imkânı sunacak. Sadece grafen ile hudutlu kalmayıp, farklı ileri materyal teknolojilerinde de teknolojik birikim ve nitelikli insan kaynağı ile gelişimi sürdüren Nanografi mühendisleri bilhassa ekipmanların ömrünü uzatacak, tabiat dostu kaplama ve koruyucular üzerinde de değerli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Nanografi çatısı altında odak çalışma alanlarından bir başkası olan biyoteknoloji alanında ise uzman mühendis ve araştırmacılar, besin güvenliğinden pandemi ile uğraşa kadar birçok mevzuda çalışmalarını çeşitlendiriyor. Türkiye ve dünyanın ortak sıkıntıları olan toprak ve su güvenliği başta olmak üzere mevcutta yaşanan ve gelecekte yaşanması mümkün pandemi ve salgınlara yönelik proaktif yaklaşımlar tasarlanıyor. Önleyici ve faal teşhis sağlayan Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yenilikçi araştırmalar yapılıyor

Uzman araştırmacı takımı ve yüksek teknoloji birikimi ile Nanografi, sanayi ve enstitülere büyük katkılar sunarken, hayata geçirdiği ulusal ve milletlerarası iş birlikleri ile yeni fırsatlar yaratıyor. Türkiye’de üniversiteler ve araştırma enstitüleri başta olmak üzere çeşitli yüksek teknoloji şirketleri ile müşterek projeler gerçekleştiren Nanografi, Avrupa’da da başarılı enstitü ve kurumlar ile ortak projeler hayata geçiriyor. Başta etraf problemleri olmak üzere nano ve biyo teknoloji alanlarında tahlil odaklı yenilikçi araştırmalar sürdürülüyor.

Hibya Haber Ajansı