Nasreddin Hoca Ege’ye açıldı

Karabağlar Belediyesi’nin yaşama geçirdiği Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi, hizmete açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Uzay ve Havacılık Sergisi’ne de ev sahipliği yapan merkezde çocuklar, bilim ve teknolojiyi deneyimleyerek, eğlenceli bir şekilde öğrenme olanağı bulunuyor. Merkezi, İzmir’in yanı sıra çevre illerdeki öğrenciler de okul turları aracılığıyla ziyaret ediyor.

Pazartesi dışında haftanın 6 günü açık olan merkez randevu sistemiyle çalışıyor. Randevulara haftalar öncesinden yoğun başvuru yapılıyor. Bu kapsamda İzmir’in yanı sıra çevre illerden ve ilçelerden de talep oluyor. Son olarak Manisa Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan 72 kişilik grup, merkezi ziyaret etti. Memnuniyetini dile getiren öğrenciler ve öğretmenleri, Karabağlar Belediyesi’ne teşekkür etti.

Mutluluk ve gurur…

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kısa sürede bu kadar çok ilgi gösterilmesinden mutluluk ve gurur duyduklarını vurguladı. Henüz birkaç ay önce hizmete girmesine karşın Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi’nin öğrencilerin akınına uğradığını söyleyen Başkan Selvitopu, “Özellikle 6-14 yaş arası çocuklarımız merkezi gezerek çeşitli bilimsel deneyleri yapma, uzay ve havacılıkla ilgili sergimizden yararlanma olanağı buluyor. Bu binanın yeni bir işleve kavuşması; çocuklarla, bilim ve kültürle anılması bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklarımızın, eğitimin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm ziyaretçilerimize keyifli ve eğitici zaman geçirmelerini diliyorum” dedi.

Onlarca deney istasyonu

Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi’nin giriş salonundaki Uzay ve Havacılık Sergisi’nde, çok sayıda deney istasyonu yer alıyor. Burayı ziyaret eden çocuklar, güneş sisteminden rüzgâr tüneline, roketlerin yakıt tüketimlerinden Mars yüzeyine kadar konuyla ilgili birçok başlık altındaki deney istasyonlarından yararlanma olanağı buluyor. Ayrıca bu bölümde, uçuş simülasyonu, ay modeli, topografya haritası, ağırlık simülatörü gibi ilgi çekici istasyonlar yer alıyor.

Üst katlarda ise, ışık kırılmasından çark sistemlerine kadar fen bilimlerine ilişkin onlarca deneyin, uzman eğiticiler eşliğinde yapıldığı salon bulunuyor. Robotik kodlama atölyesi, kütüphane ve kafeterya da bu bölümde çocuklarla buluşuyor. Çocukların etkileşimle öğrenip eğlenebilecekleri müzik-ritim, çizim-boyama, kes-yapıştır, yerleştirme sanatı (enstalasyon), bilim ve teknoloji, doğa ve çevre atölyeleri yer alıyor. Tiyatro, kukla, bale ve müzik gösterilerinin yapılacağı Nasreddin Hoca Sahnesi de merkezin giriş katında bulunuyor.

Randevu sistemiyle çalışan Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi’ni ziyaret etmek kişi ya da gruplar, “https://nasreddinhocackbm.karabaglar.bel.tr/tr” internet ve “[email protected]ğlar.bel.tr” mail adresine başvurabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı