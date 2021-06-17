Nasser Al-Khelaifi Yönetimindeki İlk Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Nasser Al-Khelaifi İdaresindeki Birinci Avrupa Kulüpler Birliği İdare Heyeti Toplantısı Gerçekleşti

Avrupa Kulüpler Birliği İdare Konseyi, Avrupa Kulüpler Birliği Lideri Nasser Al-Khelaifi’nin önderliğinde ve UEFA Lideri Aleksander Čeferin’in iştirakiyle Şubat 2020’den bu yana birinci yüz yüze toplantısını bugün Münih’te gerçekleştirdi. Birebir vakitte beIN MEDIA GROUP İdare Heyeti Lideri da olan Nasser Al-Khelaifi’nin birinci defa lider olarak katıldığı toplantıda, Avrupa futbolunun toparlanması ve gelişimini destekleme bahisleri ön planda tutuldu.

Futbol topluluğunun UEFA EURO 2020 turnuvasına odaklandığı bir devirde gerçekleşen toplantıda, Avrupa futbolunun toparlanması ve gelişimini destekleme konusunda; 2024 sonrası görüntüyü tanımlamayı amaçlayan ve özünde Avrupa futbolunun gelecekteki uzun vadeli istikrarını muhafazaya çalışacak olan yeni bir Mutabakat Zaptı (MoU) aracılığıyla Avrupa Kulüpler Birliği’nin UEFA ile olan muteber alakasını güçlendirme gayretlerini sürdürmek

ve Avrupa kulüpleri için futboldaki likidite kasvetini hafifletmek için bir dizi acil mali dayanak tedbirinin geliştirilmesini talep etmek emeliyle UEFA ile çabuk görüşmelerde bulunmak başta olmak üzere bir dizi değerli kararlar alındı.

İşte Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında alınan kararlar:

Futboldaki likidite ıstırabını hafifletmek için Avrupa kulüplerine yönelik bir dizi acil mali dayanak tedbirinin geliştirilmesini talep etmek emeliyle UEFA ile acele görüşmelerde bulunulacak.

Futbolun uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan UEFA’nın Avrupa Futbolunun Geleceğine Ait Sözleşmesi’ne Avrupa Kulüpler Birliği’nin tam takviyesini sağlamak ve Avrupa Kulüpler Birliği’nin mukavele ile ilgili tüm gayretlerin desteklenmesinde önder bir rol oynamasını sağlamak.

Avrupa Kulüpler Birliği’nin Memleketler arası Maç Takvimini en uygun halde yönetebilmek için UEFA ve FIFA ile birlikte çalışma taahhüdünü yineleyerek, oyunculara ulusal maçlara katılırken gerekli müdafaaların sağlandığından emin olunacak. Ayrıyeten, 2024’ten sonraki periyot için daha dengeli, istikrarlı ve uyumlu bir memleketler arası maç takviminin şekillendirilmesinde paydaşlarla yapılan görüşmeleri hızlandırma konusunda da muahedeye varıldı.

Avrupa Harika Ligi projesinin tesirlerini yönetmek. Heyet, ayrılan 12 kulüpten 9’unun projeden vazgeçme ve Avrupa Kulüpler Birliği’ne olan bağlılıklarını tekrar teyit etme kararını memnuniyetle karşıladı. (UEFA ile üzerinde mutabakata varılan ‘Kulüp Taahhüt Bildirgesi’ uyarınca). Avrupa Kulüpler Birliği bünyesindeki 9 kulübün yine entegrasyon süreci hazırlandı.

Toplantıda konuşan Avrupa Kulüpler Birliği Lideri Nasser Al-Khelaifi, “Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) Avrupa futbolunun geleceğini muhafazadaki rolü hiç bu kadar kıymetli olmamıştı. İleriye dönük olarak, Avrupa Kulüpler Birliği’nin tüm Avrupa kulüplerinin, topluluklarının ve taraftarlarının çıkarlarını müdafaaya devam etmesini sağlayacağım. Lider Čeferin’in bugünkü toplantıya iştiraki, Avrupa futbolunun birlikte hareket edildiğinde ne kadar yenilmez olduğunun ispatıdır. Avrupa Kulüpler Birliği Lideri olarak vazife müddetim boyunca ECA’ya ve üye kulüplerimize liderlik edeceğim belirleyici ruh bu olacak” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı