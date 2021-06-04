Naturelgaz gelirlerini yüzde 46 artırdı FAVÖK’ü 21.6 milyon TL’ye ulaştı

Taşımalı doğal gaz pazarının başkanı ve Küresel Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz’ın satış gelirleri 2021 yılının birinci çeyreğinde yüzde 46 artışla 125.2 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin FAVÖK’ü de bir evvelki yılın tıpkı devrine kıyasla yüzde 49 artışla 21.6 milyon TL’ye yükselirken, net karı 858 bin TL oldu.

Şirketin güçlü birinci çeyrek finansal performansını kıymetlendiren Naturelgaz CEO’su Hasan Tahsin Turan, “Sağlıklı bilanço yapımız sayesinde güçlü sonuçlar elde ettik. 2020 yılı sonunda 105 milyon TL olan net borç sayımız, halka arzdan sağladığımız nakit girişi ile 2021 yılının birinci çeyreği prestijiyle 26 milyon TL net nakit fazlası olarak gerçekleşti. Yeni yatırımlar ile mevcut operasyonlarımızdaki büyüme imkanlarını değerlendirirken, yeni ülkelerde de karlı proje fırsatlarını hayata geçirmek için çalışacağız” dedi.

Taşımalı doğal gaz pazarının başkanı ve Küresel Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz, 2021 yılının birinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2021 yılının birinci çeyreğinde Naturelgaz’ın satış gelirleri bir evvelki yılın birebir periyoduna kıyasla yüzde 46 artarak 125.2 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise geçen yılın birebir devrine nazaran yüzde 49 artarak 21.6 milyon TL’ye yükseldi. Naturelgaz’ın özkaynakları 358.1 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken, üç aylık net periyot karı 858 bin TL oldu.

Naturelgaz’ın 2021 yılının birinci çeyreğinde satış hacmi bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 49 artarak 48.2 milyon Sm3 düzeyine yükseldi. Şirketin satış hacmindeki artış büyük ölçüde Kent Gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklanırken, 2020 yılı sonunda, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının dönem alınarak Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik büyüme de şirketin satış hacmindeki artışa değerli katkı sağladı.

Oto CNG’de istasyon sayısını 21’e çıkaracak

2021 yılının birinci çeyreğinde iş geliştirme faaliyetlerine de devam eden Naturelgaz, Şubat ayında Petrol Ofisi ile Oto CNG pazarının geliştirilmesi için bir iş birliği muahedesi imzaladı. Muahede kapsamında, Petrol Ofisi’nin 12 istasyonunda kendi marka ve lisansları ile Oto CNG satışı yapmayı hedefleyen Naturelgaz, bu mutabakatla birlikte Oto CNG istasyon sayısını 21’e çıkaracak.

Naturelgaz paylarının yüzde 30’u, 1 Nisan 2021 tarihi prestijiyle halka arz edilerek Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da NTGAZ koduyla süreç görmeye başladı. 2021 yılının güç bölümündeki birinci halka arzı olan Naturelgaz’ın, 8,50 TL sabit fiyatla gerçekleştirdiği talep toplamaya yurt içi ferdî yatırımcılardan 75,3 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 28,8 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,5 kat talep geldi. Halka arz büyüklüğü ise 293 milyon 250 bin TL olarak gerçekleşti. Halka arz edilen hisselerin yüzde 60’ı yurt içi ferdi, yüzde 30’u yurt içi kurumsal ve yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

‘2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptık’

Şirketin 2021 yılı birinci çeyrek finansal performansını pahalandıran Naturelgaz CEO’su Hasan Tahsin Turan şunları söyledi: “Naturelgaz olarak 2021 yılının birinci çeyreğini epeyce başarılı finansal sonuçlarla geride bıraktık. FAVÖK sayımız geçen yılın tıpkı devrine kıyasla yüzde 49 artış gösterdi. Bu performansımızda, satış hacmimizdeki artışın ve aktif maliyet idaresinin büyük tesiri oldu. Pandemi devrinin olumsuz tesirlerini en aza indirebilmek için operasyonel verimliliğe ve risk idaresine her zamankinden daha fazla değer verdik, operasyonlarımızı kur riskinden arındırdık. Sağlıklı bilanço yapımız sayesinde güçlü sonuçlar elde ettik. 2021 yılının geri kalanında da satış hacmimizi artırarak taşımalı doğal gaz pazarındaki önder pozisyonumuzu güçlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Şirketin nakit akışını güzelleştirirken borçluluk oranını da kıymetli ölçüde düşürdüklerini belirten Turan, “2020 yılı sonunda 105 milyon TL olan net borç sayımız, halka arzdan sağladığımız nakit girişi ile 2021 yılının birinci çeyreği prestijiyle 26 milyon TL net nakit fazlası olarak gerçekleşti. Bu sayede, önümüzdeki periyotta finansman giderlerimizde de önemli azalma bekliyoruz” dedi.

‘Yatırımlarımız devam ediyor’

2021 yılında yurt içi ve yurt dışı iş geliştirme faaliyetlerine de devam edeceklerini vurgulayan Naturelgaz CEO’su Hasan Tahsin Turan, “Naturelgaz olarak emelimiz, müşterilerimiz için sürdürülebilir ve yenilikçi tahliller üretmeye devam etmek. Yeni yatırımlar ile mevcut operasyonlarımızdaki büyüme imkanlarını değerlendirirken, yeni ülkelerde de karlı proje fırsatlarını hayata geçirmek için çalışacağız” biçiminde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı