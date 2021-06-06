Naturelgaz, kar dağıtımı yapacak

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar hissesi dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

”Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) temel alınarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap devrine ait finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve genel konseye sunulması uygun görülmüştür. Kelam konusu finansal tablolar ile şirketimizin Vergi Yol Kanunu (VUK) kararlarına uygun olarak tutulan kayıtlara nazaran oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara nazaran 90.198.685 TL net periyot karı, VUK kayıtlarına nazaran ise 36.981.608,61 TL cari yıl periyot karı bulunduğu görülerek, şirket temel kontratımızın karın tespit ve tevzii başlıklı 17. unsuru ve Türk Ticaret Kanunu’nun 519. unsuru uyarınca ayrılması gereken genel yasal yedek akçenin ayrılması, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan fiyatın kar hissesi olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap periyodunda ilişkin gerekli yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 3.500.222,02 TL’nin ve geçmiş periyot karlarından gelen toplam 28.999.777,98 TL’nin böylece toplamda 32.500.000 TL’nin hisse sahiplerine kar hissesi olarak dağıtılması, kar hissesi ödeme tarihinin 28.06.2021 olarak belirlenmesi konularının 24.06.2021 tarihinde yapılacak olağan genel heyet toplantısında hisse sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı