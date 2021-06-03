Naturelgaz’ın ilk çeyrek satış gelirleri arttı

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin birinci çeyrekteki satış gelirleri yükseldi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”2021 yılının birinci çeyreğinde satış gelirleri bir evvelki yılın birebir periyoduna kıyasla %46 artarak 125.2 milyon TL olarak

gerçekleşti. Şirketin FAVÖK’ü ise geçen yılın tıpkı devrine nazaran %49 artarak 21.6 milyon TL’ye yükseldi. Özkaynakları 358.1 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken, üç aylık net periyot karı 858 bin TL oldu.” denildi.

Hibya Haber Ajansı