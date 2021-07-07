Nefes kokusu hastalık habercisi olabilir

Hayatın koşuşturmacası içerisinde günlük aktivitelerimizin gidişatını bazen sorgulamayı gereksiz bulabiliyoruz. Lakin nefes alırken ya da yemek yerken yaşadığımız küçük sıkıntılar bazen büyük hastalıkların habercisi olabilir. Gırtlak kanseri gibi… Gırtlak kanseri en temel davranışları bile etkileyerek hayat kalitesini olumsuz etkileyebilir. Avrasya Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, gırtlak kanseri hakkında kıymetli bilgiler veriyor.

Gırtlak kanseri nedir?

Nefes ile yemek borusunu birbirinden ayıran gırtlak, teneffüs sisteminin en kıymetli modüllerinden biridir. Ses üretiminin yapıldığı gırtlak tıpkı vakitte yutma esnasında besinlerin nefes borusuna kaçmasını pürüzler. Birçok işlevi yerine getiren gırtlak ve bölgesinde gelişen berbat huylu tümörlere gırtlak kanseri denir.

Daha çok ağzın ardı, üst yemek borusunun gerisi ve gırtlakta medyana gelen kanser çeşitlerini söz etmek için kullanılan gırtlak kanseri, bu bölgedeki makûs huylu hücrelerin denetimsizce büyümesiyle gelişir.

Vücudunuzun sesine kulak verin

Gırtlak kanseri ses tellerine yakın bölgede oluştuğu için birinci belirti seste yaşanan değişimlerdir. Bunun yanı sıra;

Yutkunurken zorlanma ve ağrı,

Nefes darlığı,

Nefes kokusu,

Gırtlak bölgesinde şişlik,

Hırıltılı nefes,

Kulakta ağrı,

Daima tekrarlayan boğaz ağrısı,

İnatçı öksürük,

Kilo kayıpları,

Yorgunluk ve halsizlik.

Neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor

Birçok farklı faktörün bu kanser çeşidinin ortaya çıkmasında tesirli olduğu düşünülmektedir. Nedeni tam olarak saptanamasa da gırtlak kanseri riskini arttıran birtakım ögeler kelam mevzusudur. Bilhassa de uzun müddet sigara içen ve alkol tüketen şahıslarda bu risk çok daha fazladır. Zira sigarada bulunan kimi bileşenler gırtlak hücrelerinin yapısını değiştirerek tümör oluşmasına sebep olur. Tüm bunların yanı sıra;

Human Papillom Virüsü, (HPV)

Gastroözofageal reflü hastalığı,

Troid bezi ve guatrın çok genişlemesi,

Kömür üzere kimyasallara maruz kalma,

Yetersiz beslenme,

İhmal edilen ağız ve diş bakımı,

Genetik yatkınlık da riski arttıran faktörler ortasındadır.

Oluşumu öteki kanser cinsleriyle benzerlik gösteriyor

Gırtlak bölgesinde eskiyen hücrelerin ölmemesi ve birikmeye başlamasıyla oluşur. Beden için rastgele bir işlevi olmayan bu hücreler biriktikçe güzel yahut makûs huylu tümörlere dönüşür. Uygun huylu olan tümörler hayati bir tehlike oluşturmazken, berbat huylu tümörler kesinlikle denetim altına alınmalıdır. Üstelik yeterli huylu tümörler etraf dokulara yayılmazken, makûs huylu tümörler tedavi edilse bile tekrarlayabilir ve etraf dokulara yayılabilir.

Erken teşhis için bedende yaşanan değişiklikler yeterli gözlenmeli

Hastalığın teşhisinde en kıymetli adım, kişinin kendisinde yaşanan değişimleri fark etmesidir. Bu noktada tabip, hastadan edindiği bilgileri ve sıhhat geçmişini kıymetlendirir ve yaptığı fiziki muayene ile gırtlak bölgesinde şişlik olup olmadığını inceler. Daha sonra kesin teşhis için laringoskopisimli ince bir tüple gırtlağa girilir. Bu tüp yardımıyla gırtlak bölgesine ayrıntılı olarak bakılır. Öteki bir yol ise laringoskopidir. Bu usulde tabip ses tellerinin olduğu bölgeyi rahat ve ayrıntılı bir formda inceleyebilir.

Tedavisi mümkün mü?

Hastalığın tedavisinde kanserin hangi etapta olduğu çok kıymetlidir. Şayet ki, kanser başlangıç evresindeyse radyasyon terapi tercih edilir. Fakat hastalık ilerlemişse kemoterapi ve radyasyon terapi kullanılarak hastalığın tedavi edilmesi amaçlanır. Gırtlak kanserinin tedavi edilmesinde kullanılan bir başka sistem ise cerrahidir. Ameliyat bölgesi neşter yahut lazer ile açılarak gırtlağın bir kısmı yahut tamamı alınabilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı