Neova Katılım Sigorta, İTÜ Çekirdek ‘Insurtech Programı’na sponsor oldu

Hizmet ağını yenilikçi ürünler ve müşteriyi odağa alan hizmetlerle genişletmeye devam eden Neova Katılım Sigorta, dünyada girişimcilik kuluçka merkezleri arasında ilk beşte yer alan İTÜ Çekirdek’in InsurTech Programı’na sponsor oldu. Program, sektörün önde gelen sigorta şirketlerini ve start-upları bir araya getirerek sigorta sektörünü açık inovasyonla daha modern, dijital ve heyecan verici bir hale getirmeyi hedefliyor.

Sigorta sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Neova Katılım Sigorta, sigorta sektörünün ileri teknolojilerle dönüşümünde önemli bir rol üstlenen ve start-up’ları bu amaç etrafında buluşturan sektörün önde gelen şirketleriyle buluşturan İTÜ Çekirdek InsurTech Programı’na sponsor olduğunu duyurdu.

2020 yılında hayata geçirilen İTÜ Çekirdek InsurTech Programı, sigorta teknoloji üretecek girişimlerin geliştirilmesi, bu alanda sektörel bir ekosistem oluşturulması, girişimlerin ticarileşmesi ve global başarı hikayeleri oluşturmalarını sağlamak için Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerini bir araya getiriyor. Türkiye’nin özgün, teknolojik değeri yüksek ve küresel ölçekte ses getirecek girişimleri InsurTech Programı ile sigorta sektörünü yeni nesil teknolojilerle dönüştürmeyi hedefliyor.

“InsurTech Programı’nı oldukça kıymetli görüyor, önemli katkı sunacağına inanıyoruz”

İTÜ Çekirdek InsurTech Programı’na dahil olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Neova Katılım Sigorta Strateji Direktörü Metin Yücel, “Teknolojinin gelişimi ve dijitalleşmeyle tüm dünyada ezberler bozuluyor, her sektörde benzeri görülmemiş bir dönüşüm yaşanıyor. Sigorta sektörü de bu dönüşümden ürün ve hizmet çeşitliliği, müşteri deneyimine kadar tüm süreçlerinde yararlanıyor. Neova Katılım Sigorta olarak, biz de yenilikçi teknolojileri kullanarak, müşterilerimizin beklenti ve taleplerini eksiksiz bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda yeni ürün ve hizmetler geliştiriyor ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalar yürütüyoruz. Sigorta sektörünün gelişiminde önemli bir rol üstlenen ve girişimleri bizlerle bir araya getiren İTÜ Çekirdek InsurTech Programı’nı da oldukça kıymetli görüyoruz. Halihazırda sürdürdüğümüz inovatif çalışmalarımızla birlikte InsurTech Programı’nın şirketimize önemli katkıları olacağına inanıyorum” dedi.

İş birliği kapsamında ayrıca Neova Katılım Sigorta direktörleri İTÜ Çekirdek’in çeyrek final, yarı final ve Big Bang süreçlerinde jüri olarak start-up’ları yakından tanıyacak. Aynı zamanda kurum çalışanları, İTÜ Çekirdek bünyesinde desteklenen girişimlere mentorluklar vererek, onlara yol gösterecekler. Program kapsamında desteklenmeye hak kazanan girişimler Big Bang 2022’de Neova Katılım Sigorta’nın 150 bin TL’lik nakdi ödülünden pay alma hakkına sahip olacaklar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı