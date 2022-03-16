Manuş Baba Van’da Sevenleriyle Buluştu

Manuş Baba Van’da Sevenleriyle Buluştu

 Van’da 6.sı düzenlenen ‘Shopping Fest’ alışveriş günleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Manuş Baba iz
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 16 Mart 2022 19 Görüntüleme

Neptün Soyer ve Meral Seçer’den Başkan Çerçioğlu’na Ziyaret

Neptün Soyer ve Meral Seçer’den Başkan Çerçioğlu’na Ziyaret

İzmir Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Soyer ve Seçer, Aydın’da özellikle kooperatifçiliğin gelişmesine yönelik ve kadınlarla ilgili yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu’nu tebrik etti. Kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu ise Soyer ve Seçer’e nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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