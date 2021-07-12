“Net-sıfır hedefleri önündeki en büyük engel finansal güçlükler”

Global yenilenebilir güç kapasite yatırımları 2020 yılında %2 yükselerek 303,5 milyar dolara ulaştı. Lakin milletlerarası kontrol ve danışmanlık şirketi EY’nin (Ernst & Young) bu yıl 57.’sini hazırladığı Yenilenebilir Güç Ülke Cazipliği Endeksi’ne (RECAI) nazaran; global olarak net-sıfır gayelerinin yakalanabilmesi için 5,2 trilyon dolarlık ek yatırım yapılması gerekiyor. Endekste kurumsal yatırımcıların güçteki dönüşümün finansmanında oynaması gereken rolün değeri vurgulanıyor.

Pak güç yatırımları teşvik edilecek

Çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) gayelerinin yatırımcı gündeminde üst sıralara yükselmeyi sürdürdüğünün belirtildiği endekste, kurumsal yatırımcıların yenilenebilir güce olan ilgisinin de artmaya devam ettiği söz ediliyor.

Kasım 2021’de İskoçya’da yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26), hükümetlerin amaçları ve alınan aksiyonlar ortasındaki açığın kapatılması için bir fırsat sunuyor. Endekse nazaran; yenilenebilir güçte önde gelen ülkelerin mevcut siyasetleri ve taahhüt ettikleri aksiyonlara ait görünüm, hesap verebilirlik ve şeffaflığın artacağına işaret ediyor. Yol haritaları ve siyaset tedbirlerinin ayrıntılandırılması yoluyla yenilenebilir güç yatırımlarının teşvik edileceği öngörülüyor.

Ülkeler ve şirketler ortası iş birliklerinin güçlenmesi gerekiyor

EY Türkiye Güç Kesim Başkanı Erkan Baykuş yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Endeks, Covid-19 pandemisinin aciliyet teşkil eden çevresel problemlerle ilgili farkındalığın global çapta yükselmesini sağladığını gösteriyor. COP26 ve Taşınabilir Dünya Kongresi (MWC Barselona) üzere etkinlikler, ülkeler ve şirketlere net-sıfır gayelerine ait değerli görüşmeler yapma imkanı sunuyor. Hiçbir ülke yahut şirket net-sıfır amacına tek başına ulaşamayacağından, sanayi ekosistemleri, farklı coğrafyalar ve hükümetler ortasında iş birlikleri kurulması değer taşıyor. Teknolojinin sağladığı imkanların, dünyayı daha sürdürülebilir bir geleceğe taşıma emelli dönüşümde faal biçimde kullanılması gerekiyor.”

Endekste Avrupa ve Çin’de yeşil hidrojene yönelik yapılan çalışmaların bu yeni teknolojinin barındırdığı yüksek potansiyeli ortaya koyduğu belirtilirken, öte yandan bu çalışmaların ticari ve yaygın olarak kullanımı için üstesinden gelinmesi gereken zahmetlere işaret ediliyor.

ABD ve Çin birinci birincisi sıradaki yerini koruyor, Hindistan üçüncü sıraya yükseldi

ABD, endekste en üst sıradaki yerini koruyor ve ABD Lideri Joe Biden idaresinde yerini koruyacağı öngörülüyor. Paris Anlaşması’nın tekrar kabul edilmesi, sera gazı düzeylerinin 2030 yılına kadar %50-52 azaltılmasına yönelik yapılan açıklama ve 2035 yılına kadar %100 karbonsuz güce geçişin sağlanmasına yönelik maksat ABD’ye olan yatırım ilgisinin artmasını sağlayabilir. Endekste ikinci sırada yer alan Çin ise 2020 yılında rüzgâr gücü kapasitesini 72,4 GW artırdı. Bununla birlikte Nisan ayında ABD ve Çin öteki ülkelerle de birlikte iklim değişikliği ile çaba için iş birliği yapacaklarını açıkladılar.

Doğu Asya’da 316 milyar dolarlık yatırım potansiyeli

Güneş gücü dalının kıymetli ölçüde büyümesi ve 2040 yılına kadar güneş gücü üretiminin kömür gücünü geçmesi beklenen Hindistan, endekste 4. sıradan 3’e yükseldi. Endekste sırasıyla 8 ve 17. sırada yer alan Doğu Asya ülkeleri Japonya ve Güney Kore, 2020 yılında net-sıfır emisyona ulaşmaya yönelik taahhütlerde bulundular. Endekste, Doğu Asya’da 800’den fazla hayata geçirilmeye hazır pak gücü projesi olduğu ve bölgenin toplam 316 milyar dolarlık yatırım potansiyeline sahip olduğu vurgulanıyor.

Rüzgâr gücü projeleri yükselişte

Endekste dünya genelinde birçok hükümetin offshore rüzgâr gücünde yeni projeler başlatmaya yönelik deneme niteliğinde teşebbüslerde bulunduğu söz ediliyor. Türkiye’nin 30. sıradan 25 yükseldiği endekste, Polonya 22’ye, Brezilya ise 11’e yükseldi. Polonya, offshore rüzgâr gücü kapasitesini 2030 yılına kadar 5,9 GW yükseltilmesini teşvik edecek yeni bir yasa yürürlüğe koydu. Brezilya’nın federal etraf otoritesi, offshore rüzgâr projeleri için lisanslama kılavuzları yayınladı.

Almanya, gelecek onshore rüzgâr ihalelerinin dizaynında yapılan son dakika değişikliklerin tenkitlere maruz kalmasıyla sıralamada bir basamak gerileyerek 7. sıraya geriledi. İtalya, AB Kurtarma Fonu’ndan 209 milyar euro hibe aldıktan sonra sıralamada iki sıra tırmanarak 15. sıraya yükseldi.

“Yatırım kararlarını riskten kaçınma prensibiyle alan kurumsal yatırımcıların, fosil yakıt yatırımlarından çevresel açıdan daha sürdürülebilir projelere yöneldiklerini görüyoruz” diyen Erkan Baykuş, “Riskleri azaltma araçları, yenilenebilir güç bölümü için oluşturulan yapılandırılmış finansman sistemleri ve düzenleyici kurumların taahhütleri pak güç yatırımlarının artmasına dayanak olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Hibya Haber Ajansı