Netflix, Sex Education’ın üçüncü sezonundan ilk kareleri paylaştı

Sex Education’ın sekiz kısımdan oluşan üçüncü dönemi, 17 Eylül’de tüm dünyayla birebir anda yalnızca Netflix’te.

Yeni bir yıldayız. Otis, sıradan ergen hayatına devam ederken; Eric ve Adam bağlantılarında yeni bir periyoda girerler. Jean ise beklediği bebeği için hazırlıklarla uğraşır. Bu sırada, okulun yeni müdürü Hope (Jemima Kirke) Moordale’i harika bir okula dönüştürmek için elinden geleni yapar. Aimee feminizmi keşfeder, Jackson aşık olur ve kayıp bir sesli ileti ortalarda dolaşır.

Oyuncu takımında Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar ve Jim Howick’in yer aldığı dizinin üçüncü dönemine Bay Groff’un daha başarılı ve pek mütevazı olmayan ağabeyi Peter Groff’u canlandıran Jason Isaacs, birinci defa bir üretimde rol alan ve Moordale’de bir öğrenci olan Cal’a hayat veren, stüdyo sanatkarı ve kelam muharriri Dua Saleh ve Elsie’nin üvey annesi Anna olarak izleyeceğimiz Indra Ové katıldı.

Yeni dönemden birinci kareleri paylaşan Netflix, üçüncü dönemin çekimleri sırasında Tanya Reynolds (Lily) tarafından çekilen, kamera gerisi imajlardan oluşan bir seçki de yayınladı.

Laurie Nunn tarafından yazılan ve yaratılan dizinin yapımcılığını Eleven üstleniyor. Dizinin senaryo grubunda Sophie Goodhart, Selina Lim, Mawaan Rizwan, Temi Wilkey, Alice Seabright ve Jodie Mitchell yer alıyor. Üçüncü dönem kısımlarını Ben Taylor ve Runyararo Mapfumo yönetiyor. Laurie Nunn, Ben Taylor ve Jamie Campbell tıpkı vakitte dizinin yürütücü yapımcılığını da üstleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı