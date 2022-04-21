Netflix, Yeni Dizisi Yakamoz S-245 İçin Kutlama Yemeği Düzenledi

Netflix, Yakamoz S-245’in yayına girişini dizi ekibinin katıldığı bir yemekle kutladı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen yemeğe dizinin başrolü Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra dizinin yönetmenleri Tolga Karaçelik, Umut Aral ve dizinin oyuncuları; Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı, Hakan Salınmış ve projenin yapımcısı Onur Güvenatam da katıldı.

Yakamoz S-245 ekibi Sanayi 313’de gerçekleşen yemek sonrasında bir araya gelerek gecenin hatırası olarak objektiflere poz verdiler.

Yakamoz S-245 tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te 20 Nisan’da yayına girdi.

YAKAMOZ S-245 HAKKINDA BİLGİLER

Yakamoz S-245, gizemli kozmik bir olay dünyayı kasıp kavururken, deniz altına sığınan bir grup insanın hayatta kalabilmek için verdikleri zorlu mücadeleyi konu alıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan felaketin sonucunda, Arman (Kıvanç Tatlıtuğ) ve bilim ekibi insanlığı tehdit eden güneşten kaçabilmek için askeri bir deniz altına binmek zorunda kalır. Arman ve ekibi, bir yandan neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da içinde kapana kısıldıkları Yakamoz’un gerçek görevini sorgularlar. Bu durum Arman’ı onları denizaltında istemeyen askerlerle karşı karşıya getirir. Dışarıda Güneş içeride ise birbirlerine güvenmeyen bu iki grup arasında büyük mücadele yaşanır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek midir?

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı