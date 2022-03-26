Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, Nevşehir’de düzenlenen Kulüpler Arası İl Birinciliği Müsabakalarında gençlerde il birincisi olurken büyüklerde ise il ikincisi oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Nevşehir İl Temsilcisi tarafından düzenlenen Kulüpler arası Halk Oyunları İl Birinciliği Müsabakaları Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda yapıldı.

Müsabakalarda; Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Halk Oyunları Ekibi il birincisi olurken Büyük Kızlar Halk Oyunları Ekibi ise il ikincisi oldu.

Antrenör Mehmet İzci yönetiminde kategorilerinde il birincisi ve il ikincisi olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekiplerine kupa ve madalyaları Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir tarafından verildi.

Kupa töreninin ardından Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekiplerini ve Antrenörleri Mehmet İzci’yi tebrik eden Belediye Başkanı Savran, sporcular ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı