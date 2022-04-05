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Ana Sayfa Kültür & Sanat 5 Nisan 2022 22 Görüntüleme

Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Cumartesi Akşamı Başlıyor

Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Cumartesi Akşamı Başlıyor

Nevşehir Belediyesi’nin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Grup Tillo, 9 Nisan Cumartesi akşamı Nevşehirlilerle buluşuyor.

Nevşehir Belediyesi’nin, Ramazan ayının manevi iklimini Nevşehirlilere yaşatabilmek amacı ile düzenlediği geleneksel etkinlikleri 9 Nisan Cumartesi günü başlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikler kapsamında Grup Tillo, sevilen eserlerini Nevşehirliler için seslendirecek.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 21.30’da başlayacak konserde grup, birbirinden güzel ilahileri seslendirirken izleyiciler de eşlik ederek keyifli bir gece yaşayacak.

Konser programının ardından ise İlahiyatçı – Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ramazan ve Oruç konularında Nevşehirlilerle sohbet gerçekleştirecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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