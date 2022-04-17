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Ana Sayfa Kültür & Sanat 17 Nisan 2022 14 Görüntüleme

Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Ramazan Etkinlikleri büyük ilgi görüyor.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen bu haftaki programın konukları ünlü ilahî sanatçısı Murat Belet ile yazar ve psikoterapist Senai Demirci oldu.

Seslendirdiği ilahî, ezgi ve şarkılarla katılımcılara duygu yüklü bir akşam yaşatan Belet’in ardından ise Yazar Senai Demirci Nevşehirlilerle Ramazan sohbeti gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediyesi’nin web tv kanalı olan tvnev’in sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan programa katılan vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafından Ramazan şerbeti ve helva ikramında bulunuldu.

Programı, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Ersin Erol, Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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