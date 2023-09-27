Nevşehir Kalesi'nde Neşet Ertaş gecesi

Büyük halk ozanı Neşet Ertaş’ı ölümünün 11. yılında, Nevşehir Kalesi içerisinde düzenlenen Eren Özdemir konseri ile anılacak. “Sen Türkülerini Söyle” adlı televizyon programındaki başarısıyla adından söz ettiren Özdemir, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle geceye damga vurdu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, “Bozkırın Tezenesi” olarak adlandırılan halk ozanı Neşet Ertaş’ı ölümünün 11. yılında anma gecesi düzenledi. Nevşehir Kalesi içerisinde gerçekleşecek anma programında, TRT ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı “Sen Türkülerini Söyle” de yarışan ve performansı ile büyük beğeni toplayan Eren Özdemir sahne aldı. Genç sanatçı, gecede Neşet Ertaş’ın eserlerini Nevşehirliler için seslendirirken konser programı büyük ilgi gördü.

Konseri eşi Nejla Savran ve İstanbul’da yaşayan Nevşehirli iş insanları ile birlikte izleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “ Neşet Ertaş sadece türkü olarak dinlenecek bir üstat değil. Kendisi, bir yaşam tarzı, bir hayat felsefesi ve Anadolu irfanının temsilcisi. ‘Bir yaratmış Allah tüm insanları, ayrılık insanın sözünden olur, ayrı görme gel şu insanoğlunu, her niyet kişinin özünden olur.’ Türküsüyle tanıdım ben üstadı. Babam kulakları çınlasın küçük bir çocukken bu türküyü dinletirdi bana. O günden beri de sadece türkülerini değil hayata bakışını, irfanını, felsefesini kendimize rehber edindik. Nur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin. Bu dünyadan yorulup geçerken güzel iz bırakmak çok önemli. Bizlerde sizlerin gönlünüzün hizmetkarıyız. Üstadın deyimiyle ayağınızın türabıyız. Bizlerde bu dünyadan yorulup geçerken sizlerin gönlünde bir iz bırakırsak en büyük ödülümüz bu.” dedi.

Savran, konuşmasının ardından tebrik ettiği genç sanatçıya gecenin anısına çini bir tabak hediye etti.

Kaynak : İGFA