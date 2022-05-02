İnegöl Protokolü Bayramlaşma Töreninde Bir Araya Geldi

İnegöl Protokolü Bayramlaşma Töreninde Bir Araya Geldi

 İnegöl protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün vatandaşların da katıldığı bayramlaşma töreninde bir
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 2 Mayıs 2022 15 Görüntüleme

Nevşehir’de Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Nevşehir’de Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Nevşehir’de, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen programa, Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara belediye ekiplerince çeşitli ikramlar sunuldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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