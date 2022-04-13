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Ana Sayfa Spor 13 Nisan 2022 24 Görüntüleme

Nevşehirli Yüzücü Trabzon’dan Bronz Madalya İle Döndü

Nevşehirli Yüzücü Trabzon’dan Bronz Madalya İle Döndü

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu Rüzgar Biçimveren, Trabzon’da düzenlenen Küçükler Bireysel Uzun Kulvar Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Trabzon’da 27 şehirden 102 kulüp, 141 bayan, 287 erkek sporcunun katıldığı 13-14 Yaş Küçükler Bireysel Türkiye Şampiyonası’na 4 sporcu ile katıldı.

Şampiyonada sporcumuz Rüzgar Biçimveren, 200 metre karışık stilde ‘Best Time’ yaparak bronz madalyanın sahibi oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu Rüzgar Biçimveren ve Antrenörü Eyüp Emre Cıncık’ı tebrik etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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