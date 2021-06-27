Nevzat Tarhan: “Gençlerin yalnızlığı göz ardı edilmemeli”

Bir yılı aşkın müddettir tesirli olan pandeminin psikojik yansımalarına dikkat çeken Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, en kıymetli sonuçlardan birinin yalnızlık olduğunu vurguluyor. Modernizmin en büyük kâbusunun yalnızlık olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, pandemi sonrasında tedbir alınmazsa krizin yalnızlıktan patlak verebileceğini söylüyor. Gençlerin yalnızlığına da dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, gençlik ve ergenlik devrinin toplumsallaşma periyodu olduğunu belirterek “Ellerinde cep telefonu ile yaşayan ve hiç arkadaşı ile görüşmeyen bir gençlik geliyor.” ihtarında bulundu ve “artık sevgi dolu bir bakış, içten bir tebessüm, sıcak bir dokunuş ve birkaç hoş kelam artık çok kıymetli” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bir yıldan uzun bir müddettir hayatımızın bir modülü haline gelen pandeminin psikolojimiz üzerindeki tesirlerini kıymetlendirdi.

Pandemi ruh sıhhatimizi nasıl etkiledi?

– Pandemiyi tarihe notlar bırakacağımız bir kriz olarak görmemiz gerekiyor. İnsanlık tarihinde bir salgından bu derece etkilenme birinci kere oluyor. Daha evvel veba salgınları var ancak bu salgınlar yalnızca bir kıta içinde kalmış meğer bu kıtalar ortasında yayılan, global bir salgın.

– Pandeminin ruhsal boyutunu anlamak için pandeminin hem bireye hem topluma hem de dünyadaki global olarak toplumlara tesiri ne olabilir, buna bakmak gerekir. Bir krizdir bu. Kriz idaresinde kıymetli olan iki kural vardır. Birinci kural kriz anında kriz bir zincire misal. Bu, toplum hayatındaki vakit zinciri üzeredir. Zincirin en güçlü yeri zincirin en zayıf halkasıdır. Bir tansiyon, gerilim olduğu vakit zincir zayıf yerinden kopar. Tıpkı halde toplumu da bir zincir olarak düşünürsek kriz olduğunda toplum gerilir, zayıf yerinden kopuş başlar. Bu zayıf yerlerinden birisi de şu anda yalnızlık.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a nazaran en büyük tesir “Yalnızlık”

– Tüm dünyayı etkileyen pandeminin en büyük tesiri yalnızlık oldu. Pandemi sonrası yalnızlık patlama yapacak. Postpandemik periyot için tedbir alınmalıdır. Postpandemik devirde psikiyatrik hastalık pandemisi beklenmektedir.

– Modernizmin kâbusu yalnızlık. Ben bu krizin yalnızlıktan patlak vermesini iddia ediyorum. Şu anda yeteri kadar istatistik yok lakin bunun global olarak öncülleri vardı. Burada yalnızlık, ruhsal tansiyonun global olarak kırılma noktası oldu. Buradan kırılma yaşanacak. Öteki ihtimaller de var fakat en kıymetlisi bu. Krizlerin ikinci kuralı da krizlerde hiçbir vakit olaylar resen düzelmez. Bir kırılma olduğu vakit bizatihi olağana gelmez. Bu krizde de şayet yalnızlık ile ilgili önlem almazsak daha büyük bir iz bıkarak masraf.

– Krize karşı global bir tedbir alırsak çok daha büyük ziyanları önleyebiliriz. Burada global olarak hangi toplum yalnızlığa tahlil üretebilirse o toplum pandemi sonrası çağda yalnızlık kâbusundan kurtulacak. Kimse buna karşı önlem almazsa yalnızlıkla ilgili kâbustan kurtulamayacak ve Roma’nın son devri üzere yıkılacak.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan ailelere şunları tavsiye ediyor

– Aile içerisinde çok önerdiğim 4 kural var: Sevgi dolu bir bakış, içten bir tebessüm, sıcak bir dokunuş ve birkaç hoş kelam. Bu dört unsur yakın bağlantı ve yaşantılarda yalnızlığa devadır.

– Pandeminin tehlike mi fırsat mı olduğu konusunda kıymetlendirme yapılması gerekiyor. Özgürlüğümüz kısıtlandı ancak doyum erteleme maharetimiz gelişti. Vücudu ve ruhi rahatlığımız azaldı lakin kendimizi geliştirmek, aile bağlarını güçlendirmek için daha çok vaktimiz oldu. Haz ve sürat odaklı yaşantımız kısıtlandı ancak yeni ilgi alanları keşfedebildik. Kimi haklarımızı kullanamadık ancak oburlarının haklarının var olduğunu da fark ettik. Tabiata çok hoyrat davranıyorduk lakin global kirlenme, iklim değişikliği konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğini öğrendik.

– Yalnızca ekonomik refah değil, manevi refahın da kıymetli olduğunu öğrendik. Kendi değerlerimizle bu türlü bir kaynağın üzerinde oturuyoruz. Kültürel ve toplumsal sermayenin üzerinde oturuyoruz. Bunu şayet harekete geçirmezsek gelecek nesiller yazıklar olsun cetlerimize der bize. Onun için onlara karşı vebalimiz var.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı