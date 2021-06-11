Nilco Perakende Günleri 2021’de Yerini Aldı

Endüstriyel paklık kimyasalları ve makineleri markası Nilco, bu yıl 20.’si düzenlenen Perakende Günleri’nde hem iştirakçi hem de dezenfektan sponsoru olarak yerini aldı.

Muteber Alman teknolojisiyle geliştirdiği üstün hijyen eserleriyle dalının öncülerinden olan Nilco, bu yıl pandemi şartları dikkate alınarak 20. sefer perakende dalının kıymetli markalarını bir ortaya getiren Perakende Günleri etkinliğinde konuklarını ağırladı. Nilco, 2-3 Haziran tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen aktiflikte, 4. Hall – 414 numaralı stantta yer alırken, tüm tertibin dezenfektan sponsoru oldu.

Pandemiye karşın hoş ve verimli bir aktiflik olduğuna değinen Nilco Reinigungsmaschinen Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Hakan Mete, “Öncelikle koronavirüs salgınına karşın Perakende Günleri’ni 20. sefer bölümle buluşturan ve aktiflikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu türlü bir aktiflikle dalı bir ortaya getirip, piyasalara katkı sağlamak büyük bir özveri. Biz de Saruhan Holding markaları olarak, aktiflikte yerimizi aldık ve dezenfektan sponsoru olarak elimizden gelen katkıyı sağladık. Ayrıyeten Nilco olarak tüm aktiflikte hijyen konusunda sorumlu olmaktan memnunuz. Bu sorumluluğu muvaffakiyetle yerine getirdiğimize inanıyoruz. Perakende kesimi için değerli olan bu aktiflik, umarım kademeli olağanlaşmanın başlamasıyla da piyasalara hareket getirir. İş dünyası ve toplum olarak el ele verip yaşadığımız bu güçlü günlerin üstesinden birlikte geleceğimize inanıyoruz.” dedi.

Ayrıyeten marka, önümüzdeki periyotta endüstriyel paklık makineleri kategorisindeki gücünü artırmak üzere yeni yapılanma sürecine başladı. Bu kategoride, Nilco Reinigungsmaschinen Makine Satış Yöneticisi Adil Başar, “Sektörde var olan gücümüzü daha ileri taşımak, yeni yatırımlar ve stratejiler geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Perakende bölümünde faaliyet gösteren işletmelere bu alanda tahlil tekliflerimizi sunmak üzere yerimizi aldık” dedi.

Nilco Reinigungsmaschinen GmbH, küçük mesken aletleri markası Yoksul Hausgeräte şirketinin kurucusu Heinz Kicherer tarafından Almanya’nın Stuttgart kentinde 1961 yılında kuruldu. Markanın temel faaliyetleri ortasında, ticari ve endüstriyel işletmelerin (restoran, kafe, otel, okul, fabrika, hastane vb.) paklık ve hijyen alanlarında kimyasal ve makine gereksinimlerini karşılamak yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı