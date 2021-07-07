Niloya Hayvan Dostlarıyla Kamp Sezonunu Açıyor

Yaz tatili dönemiyle birlikte, çocukların da eğlenecekleri aktivitelerin başında gelen kamp, deniz ve oyun serüveni de başladı. Eğitici ve öğretici içerikleriyle ekranlara gelen yerli çizgi sinema karakteri Niloya ise yeni kısmında arkadaşlarıyla birlikte kamp yapmak için bir ortaya geliyor. Hoş bir günde hayvan dostlarıyla çimlerde yuvarlanıp cümbüşün tadını çıkaran Niloya ve arkadaşları kamp yapmanın heyecanıyla eğlenceli anlar yaşamaya devam ediyor. İzleyenleri yeni bir maceraya sürükleyecek olan çizgi sinema, 25 Haziran Cuma günü saat 15.00’ da Niloya YouTube kanalında ekrana gelecek.

Yerli çizgi sinema karakteri olan Niloya, eğitici ve öğretici içerikleriyle okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar için aktüel mevzularla ekrana gelmeye devam ediyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle kamp yapmak için arkadaşları ve hayvan dostlarıyla bir ortaya gelen Niloya, ‘’Miniş Bizde Kalabilir Mi?’’ kısmıyla de izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.

25 Haziran Cuma günü saat 15.00’ da Niloya YouTube kanalında ekrana gelecek 138. Kısmın konusu ise şöyle;

Hoş bir günde, Niloya ve Tospik önde, Miniş ise çabucak peşlerinde çimlerde yuvarlanmaktadırlar. Cep civcivi de arkalarındadır. Mete yanlarına gelerek kamp yaptıklarını söyler. Niloya hayvan dostlarını da yanına alarak arkadaşlarının yanına sarfiyat. Daima birlikte çok eğlenirler. Artık meskenlere gitme vakti gelmiştir. Niloya, hayvan dostlarını da meskenine götürmek istemektedir. Sanki Niloya, arkadaşlarının annelerinden müsaade alabilecek midir?

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı