Niloya ve Arkadaşları Yeni Maceralarıyla Karşınızda

Her bölümünde çocuklara yeni bilgiler öğreten, öğretirken de eğiten Türkiye’nin sevilen çizgi film kahramanı Niloya, yeni serüvenlerini minik izleyiciler ile buluşturmak için gün sayıyor. Çizgi kahraman ve arkadaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan itibaren her gün yeni bölümleri ile TRT Çocuk ’da olacak.

Sürükleyici hikâyeleriyle 7’den 70’e herkes tarafından büyük beğeniyle takip edilen, miniklerin olduğu kadar ailelerinin de tercihi olan Niloya, mutluluk dünyasının kapılarını yeni bölümleri ile açmaya hazırlanıyor. Hafızalara kazınan şarkıları eşliğindeki maceralarını en yakın dostları ile buluşturmak için gün sayan çizgi kahraman ve arkadaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan itibaren her gün yeni bölümleri ile TRT Çocuk ‘da ve 4 buçuk milyon aboneyi aşan YouTube kanalında eş zamanlı olarak yayında olacak. Kişisel gelişim, doğa sevgisi, hayvan sevgisi ve çevre koruma gibi birçok konuda eğitici ve öğretici mesaj içerikleriyle çocukların gönüllerinde taht kuracak.

Niloya’dan Bayram Hediyesi

İsmini mutluluktan alan Niloya, 23 Nisan’da yayınlanmaya başlanacak yeni bölümleri ile adeta çocuklara bayram hediyesi veriyor. Senaryosu psikologlar ve pedagoglar ile birlikte hazırlanan yerli çizgi film, çocukların psikolojik gelişimini ve hayal dünyasını olumlu yönde etkilerken, ailelerin de takdirini topluyor. Miniklerin eğlenerek izlediği yerli çizgi filmin yeni sezonunda Niloya; kurbağalarla olan oyunlarını, soğuk havalarda ısınma taktiklerini, arama kurtarma ekibi çalışmalarını, hayvan dostları ile birlikte eğlencelerini, kişisel becerilerini, ayna karşısındaki şaşkınlıklarını, sıfır atık projesinin en eğlenceli hallerini arkadaşları ile paylaşacak.

Niloya Hakkında

Türkiye’nin topraklarından esinlenerek oluşturulan yerli çizgi film kahramanı Niloya ve arkadaşları bir köyde yaşıyor. Neşeli ve iyi kalpli karakteriyle hayatındaki olayları her zaman mutlu bir şekilde çözen Niloya, izleyenlere her bölümünde yeni şeyler öğretiyor. Eğlenceli şarkıları, eğitici bilgileri, neşeli içerikleri olan çizgi film, çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlarken hem öğretiyor, hem de hayal dünyalarının gelişmesine destek oluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı