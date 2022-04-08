Nilüfer Belediyespor’da Vital Heynen dönemi

misli Sultanlar Ligi 2022-2023 sezonu kadro oluşturma çalışmalarına başlayan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, baş antrenörlük görevine dünyaca ünlü Belçikalı Vital Heynen’i getirdi.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda Vital Heynen’e emanet edildi. Belçikalı çalıştırıcı Vital Heynen, Nilüfer Belediyespor Kulübü Asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu Tamer İşler ile kulüp tesislerinde 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Asbaşkan Tamer İşler, yeni sezonda güçlü bir ekip oluşturmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti. İşler, Heynen’in ardından transferlerin devam edeceğini de belirtti.

Kariyerine Belçika’nın Noliko Maaseik kulübünde başlayan Vital Heynen, 4 Belçika Şampiyonası, 5 Belçika Kupası ve 4 Süper Kupa kazandı. 2009 ve 2011 yıllarında iki kez Belçika’da Yılın Teknik Direktörü seçilen Heynen, 2012 yılında Almanya Kadın Milli Takımı’nın başına geçti. 2014 Dünya Şampiyonası’nda Fransa’yı yenerek üçüncü olan Heynen, 2017 yılında Belçika Milli Takımı’nı devralırken, 2018’de Polonya Erkek Milli Takımı ile aynı yıl Dünya Şampiyonası’nda Brezilya’yı yenerek şampiyonluk kazandı. İtalya’da da görev yapan Heynen, Perugia ile İtalya Süper Kupası’nı kazandı. 2022 yılında Almanya Kadın Milli Takımı’nın başına geçen Heynen, Avrupa kupalarında kulüp bazında CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü ile CEV Kupası ikinciliği elde etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı