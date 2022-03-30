Nilüfer Belediyespor’dan 4 şampiyonluk daha

Nilüfer Belediyespor’dan 4 şampiyonluk daha

 Nilüfer Belediyespor Kulübü, voleybol ve hentbol altyapı liglerinde Bursa şampiyonluklarına ambargo koydu
Ana Sayfa Spor 30 Mart 2022 13 Görüntüleme

Nilüfer Belediyespor’dan 4 şampiyonluk daha

Nilüfer Belediyespor’dan 4 şampiyonluk daha

Nilüfer Belediyespor Kulübü, voleybol ve hentbol altyapı liglerinde Bursa şampiyonluklarına ambargo koydu. Nilüfer Belediyespor voleybol küçük kızlar, yıldız kızlar, genç kızlar takımları ile hentbol küçük erkekler takımı, Bursa şampiyonu oldu.

Nilüfer Belediyespor Kulübü, ligdeki maçlarının tamamını kazanarak namağlup Bursa şampiyonu olan Genç Kızlar Takımı’nın ardından, şampiyonluklarına yenilerini ekledi. Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Takımı, ligdeki son maçında rakibi Kestel Belediyespor’u 25-11, 25-18 ve 25-17’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti. Ligde oynadığı 11 maçın tamamını kazanan Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Takımı, yenilgisiz Bursa şampiyonu oldu.

Nilüfer Belediyespor Küçük Kızlar Takımı da, oynadığı 12 maçta 11 galibiyet 1 mağlubiyet alarak, Bursa şampiyonluğunu ilan etti.

Bir namağlup şampiyonluk da, Nilüfer Belediyespor Küçük Erkekler Hentbol Takımı’ndan geldi. “Kulüplü Küçük Erkekler İl Birinciliği Ligi”nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Küçük Erkekler Hentbol Takımı, oynadığı 3 maçtan galip ayrılarak namağlup Bursa şampiyonu olan diğer ekip oldu. Nilüferli küçük hentbolcular, Beşevler Gençlikspor’u 27-25, Bursagücü’nü 29-14 ve Bursa Hentbol Takımı’nı da 28-16 mağlup ederek, 10-16 Nisan 2022 tarihlerinde Karabük’te yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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