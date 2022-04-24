Nilüfer farka koştu

Türkiye Erkekler Hentbol Ligi 23. hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor rakibi Köyceğiz Belediyespor 40-24 gibi farklı bir skorla yenerek haftayı galibiyet ile kapattı.

Türkiye Erkekler Hentbol Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor rakibi Köyceğiz Belediyespor ile Üçevler Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Maçın başlamasıyla birlikte Nilüferli hentbolcular buldukları ani atakları gole çevirerek ilk 10 dakikayı 7-3 önde geçtiler. İlerleyen dakikalarda da oyun hakimiyetini elinden bırakmayan Nilüfer Belediyespor ilk yarıyı 19-11 önde tamamladı.

İkinci yarıya genç oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıkan Nilüfer Belediyespor , 10-0’lık seri yakalayarak, ikinci yarının 7. dakikasında skoru 29-11’e taşıdı. Maç boyu skor ve oyun üstünlüğünü elinde tutan mavi yeşil beyazlı hentbolcular, maçtan 16 gollük farkla 40-24 galip ayrıldılar. Nilüfer Belediyespor 20 maçta elde ettiği 11 galibiyetle puanını 22’ye yükseltti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı