Nilüfer sezonu galibiyetle kapattı

Nilüfer Belediyespor, misli Sultanlar Ligi’nin son hafta maçında evinde ağırladığı rakibi Yeşilyurt’u 3-2 mağlup etti.

Nilüfer Belediyespor, misli Sultanlar Ligi’nin son hafta maçında Yeşilyurt’u konuk etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’ndaki bu önemli maçı Nilüfer Belediyespor ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de yöneticilerle birlikte izledi. Karşılaşma, karşılıklı sayılarla başlasa da, set ortalarında Yeşilyurt üstünlük kurdu ve set sonuna 22-18 önde girdi. Nilüfer Belediyespor, alınan molanın ardından hücumda etkisini artırdı ve Çağla Akın’ın servis turunda 6-0 lık seri yakalayarak, bu seti Nilüferli voleybolcular 25-23 kazandı. Dengeli bir şekilde giden ikinci setin ortalarına 16-16 eşitlikle girildi. Set sonlarında file önü üstünlüğünü ele geçiren Nilüfer Belediyespor, bu seti de 25-22 kazanarak, setlerde 2-0 öne geçti.

Üçüncü sete ise hücum ve savunmada hata yapmayan taraf Yeşilyurt oldu. Konuk takım set boyunca skor ve oyun üstünlüğünü elinde tutarak, bu seti 25-20 aldı ve durumu 2-1’e taşıdı. Dördüncü sette de etkili olan Yeşilyurt, bu sette 6 blok sayısı kazanarak etkili bir savunma ortaya koydu. Dördüncü seti de yine aynı skorla 25-20 kazanan Yeşilyurt, setlerde 2-2’lik eşitliği sağlayarak maçı tie-break setine taşıdı.

Kazananın belirli olduğu tie-break setine Yeşilyurt etkili başlasa da, Nilüfer Belediyespor taraftarlarının desteği ve özelikle Buse Kayacan ile Hümay Topaloğlu’nun etkili savunmalarıyla rakibinin ataklarını önledi. Rakibinin hızını kesen mavi yeşil beyazlılar, file önü üstünlüğünü ele geçirerek, saha değişimine 8-3 önde girdi. Saha değişiminin ardından da oyunda ağırlığını hissettiren Nilüfer Belediyespor, bu seti 15-9 kazanarak maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Nilüfer Belediye spor bu galibiyetle puanını 17’ye yükselterek sezonu 12. sırada tamamladı. Nilüfer Belediyespor’da Melis Durul takımına kazandırdığı 32 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Fulden Ural’da 17 sayı üreterek diğer skorer oyuncu oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı