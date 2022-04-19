Nilüfer’de spor şöleni başladı

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri iki yıllık pandemi sürecinin ardından görkemli bir açılış töreniyle başladı. 19 Mayıs’a kadar devam edecek şenliklerde 20 bin öğrenci, 22 branşta düzenlenecek müsabakalarda mücadele edecek.

Nilüfer, bir ay boyunca sporla şenlenecek, binlerce genç sporla gelen kardeşlik dostluk çatısı altında buluşacak.

Nilüfer Kaymakamlığı himayesinde, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2001 yılından bu yana düzenlenen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri bu yıl 20. kez binlerce öğrenciyi sporda buluşturuyor.

20 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da kapsayacak şekilde yapılan dev organizasyon TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Kaymakamı Avni Oral, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Bulgaristan Bursa Konsolosu Veselin Bojilov, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Erdal Aktaş, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Arslan, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı’na Nilüfer Özel Eğitim Mesleki Okulu öğrencileri de işaret dili ile eşlik etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iki yıllık pandemi sürecinin ardından Nilüfer’de dev bir spor etkinliğine ev sahibi yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Başkan Turgay Erdem, bir ay sürecek olan şenlik kapsamında, 22 branşta yaklaşık 20 bin öğrencinin sporla buluşacağını vurguladı. Başkan Turgay Erdem, “Amacımız çocuklara sporu sevdirmek, onları centilmenlik ruhuyla buluşturmak. Ayrıca hem rekabeti, hem de dayanışmayı öğretmek de hedeflerimiz arasında. Biz istiyoruz ki spor, her çocuğun yaşamının bir parçası olsun. Çünkü spor çocuklarımıza her anlamda zindelik kazandıracak ve gelecekte sağlıklı bireyler olmalarını sağlayacaktır. Sağlıklı, aklı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek istiyoruz. Kısacası Atatürk gençliğine yakışır bir centilmenlik ruhuyla, sizleri hem sporla, hem dayanışma ve kardeşlik duygularıyla buluşturmak istiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da bu dev organizasyonun içinde. Atatürk’ün emanetini devralan çocuk ve gençlerimizle birlikte kutlayacağız. Gerek Türkiye’den gerekse yurt dışından gelen kardeş kentlerimizin takımları da şenliğimize basketbol branşında katılım sağlayacaklar” dedi.

Nilüfer İlçe Kaymakamı Avni Oral da şenliklerin önemine dikkat çekti. Şenliğin hem çocuk hem de gençlere hitap ettiğini belirten Oral, “Öğrencilerimizin hayatında ve gelişiminde spor önemli rol oynamaktadır. Bireyin her alanda başarısını artıran spor sağlıklı bedene sahip olmasını sağlar. Spor ve insan yaşamı birbirinden ayrılamaz durumdadır. Bu şenlikler ülkeye örnek olacak şekilde organize edilirken uluslararası boyutla başka bir anlam kazanıyor. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğin genç ve çocuklar için önemine değinen Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi de, “Bu şenlikler aracılığıyla öğrencilerimizin yarışmasını değil, kaynaşarak bir arada olmasını sağlıyoruz. Spor Şenlikleri’nde 2001 yılından bu yana 500 bine yakın öğrenci farklı branşlarda mücadele etti. Bu dev organizasyon, 20 yılda oluşturduğu kurumsal kültüre sahip oldu. Kendi marşı ve logosuyla tarzını oluşturan şenliklerimizin gelecekte de aynı heyecanla devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Çok sayıda öğrencinin tribünleri doldurduğu açılış töreninde okulların yaptığı gösteriler de ilgiyle izlendi. Özel Egeberk Anaokulu, Mualla Türkün Anaokulu, Alaaddinbey Özel Eğitim Meslek Okulu, Hasanağa Ortaokulu, Özel MBA Okulları, Doğanköy Şehit Yakup Kurt Ortaokulu, Nilüfer Belediyespor Kulübü cimnastikçileri ve Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri büyük alkış aldı.

19 Mayıs’ta, kardeş kentlerin katılacağı spor karşılaşmaları ile sona erecek olan Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri’nde 20 bin öğrenci, atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, eskrim, futbol, geleneksel türk okçuluğu, hentbol, kros, masa tenisi, oryantiring, petank, plaj voleybolu, satranç, tenis, tırmanma, voleybol, yüzme branşlarında mücadele edecek.

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenliği’ne Almanya Hanau, Bosna Hersek Zavidoviçi, Bulgaristan Ardino, Kosova Peja, Macaristan Balatonfüred ve Romanya Braila ile yurt içinden kardeş kentlerden gelecek takımlar da basketbol branşında katılım sağlayacaklar. Şenlik kapsamında ayrıca geleneksel Uçurtma Şenliği de düzenlenecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı