Nilüfer’in genç sultanları namağlup şampiyon

Nilüfer Belediyespor Genç Kız Voleybol Takımı, 2022 Voleybol Genç Kızlar Ligi’nde oynadığı 11 maçın tamamını kazanarak, Bursa’nın namağlup şampiyonu oldu.

Nilüfer Belediyespor, Voleybol Genç Kızlar Ligi Final Grubu’nun son maçında Saloni Mobilya Orhaniye İnegöl Voleybol Takımı ile karşılaştı. Çekirge Spor Salonu’nda oynanan maçta mavi yeşil beyazlı ekip, İnegöl temsilcisini 25-22, 20-25, 25-7 ve 25-22’lik set sonuçları ile 3-1 mağlup etti.

Nilüfer’in geç sultanları, aldığı bu sonuçla Voleybol Genç Kızlar Ligi’ndeki 11 maçın tamamından sahadan galibiyetle ayrılmış oldu. Grup ve final maçlarını yenilgisiz olarak tamamlayan Nilüfer Belediyespor, Bursa’nın namağlup şampiyonu oldu.

Nilüfer Belediyespor Genç Kız Takımı, Türkiye şampiyonası vizesi almak için 28-30 Nisan tarihlerinde play-off maçları oynayacak.

Sporcuları ve teknik ekibi kutlayan Nilüfer Belediyespor Kulübü ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Genç kız takımımız, Gençler Ligi, Yarı Final Grubu ve Final Grubu’nda oynadığı 11 maçın tamamını kazanarak, bizleri mutlu ettiler. Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden A takımımızda bu sezon, altyapımızdan yetişen 4 voleybolcumuz forma giyiyor. Hedefimiz, altyapıdaki başarılı sporcuların kademeli olarak A takım seviyesine yükselmesi” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı