Nisan’da Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatı 3,3 Milyar Dolar

KİMYA SEKTÖRÜNDEN NİSAN’DA REKOR İHRACAT

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü nisan ayında 3,3 milyar dolarlık rekor ihracat gerçekleştirdi. Mart ayında lider sektör konumuna yükselen kimya sektörü, nisan ayında da en çok ihracat yapan sektör olarak üst üste ikinci kez birinci sektör oldu. Sektörün ihracatı, geçen yıla kıyasla yüzde 53büyüdü. Bu yıl ilk dört aylık dönemde yapılan toplam ihracat ise yüzde 44,7 artarak 10,8 milyar dolara ulaştı.

Kimya sektörünün nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörü olarak ihracat performansımız artmaya devam ediyor. İki aydır üst üste ihracatta lider sektör olduk. Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 3,3 milyar dolar ile aylık bazda yeni ihracat rekorumuzu kırdık. Nisan ayında ihracatımız yüzde 53 artarken ilk dört aylık ihracatımız ise yüzde 44,7 artarak 10,8 milyar dolara ulaştı. Nisan ayında en çok mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar ihracatını gerçekleştirdik. En çok ihracat yaptığımız ilk üç ülke ise Hollanda, ABD ve Güney Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu performansla devam ettiğimiz sürece yıl sonu hedefimiz olan 28 milyar doları kolaylıkla aşacağımıza inanıyoruz. Diğer yandan Rusya-Ukrayna krizinin emtia ve enerji fiyatlarına baskı uygulaması yükselen fiyatların uzun bir süre daha bu şekilde devam edeceğini işaret ediyor. Ayrıca küresel enflasyon baskısı da bizleri etkileyen önemli bir faktör. Bu zorlu koşullara rağmen ihracatçılarımız Avrupa Birliği ve ABD gibi ülkelerin alternatif tedarikçi arayışı noktasında fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Türk ürünlerimizin bu hedef pazarlardaki talep artışını karşılaması ihracat rakamlarımıza da yansıyor. İKMİB olarak bu yıl sonuna kadar devreye almayı planladığımız Kimya Teknoloji Merkezi (KTM) ile yüksek katma değerli ürünler üretilmesini ve firmalarımızı daha rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz 2030 yılında kalıcı olarak sektörel birinciliğe ulaşmak, toplam sektörel ihracatımızı 50 milyar dolar üzerine ve birim kilogram ihracat değerimizi 1,5 doların üzerine çıkarmak olacak” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı